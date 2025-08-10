Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче

Старт нынешнего сезона доставил серьезные хлопоты тренерскому штабу одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, перед матчем 2-го тура чемпионата первой лиги, в котором команда Александра Кучера должна встретиться с хмельницким «Подольем», в ее составе не будет сразу четырех футболистов. На этой неделе повторные травмы получили два новичка – Ростислав Русин и Владислав Кулач. У них, как и у еще одного новобранца «моряков», гамбийца Мухаммеда Хобе, мышечные повреждения.

Значительно сложнее дела у Богдана Билошевского, который травмировался в первом же матче чемпионата с тернопольской «Нивой». Из-за повреждения колена он выбыл на длительное время.

В воскресенье, 10 августа, «Черноморец» сыграет с «Подольем» в Хмельницком. Игра запланирована на 13:45.

