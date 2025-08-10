Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 06:41 | Обновлено 10 августа 2025, 06:57
Четверо игроков не смогут помочь Черноморцу в ближайшем матче

Кадровые проблемы досаждают уже в самом начале чемпионата

Владислав Кулач

Старт нынешнего сезона доставил серьезные хлопоты тренерскому штабу одесского «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, перед матчем 2-го тура чемпионата первой лиги, в котором команда Александра Кучера должна встретиться с хмельницким «Подольем», в ее составе не будет сразу четырех футболистов. На этой неделе повторные травмы получили два новичка – Ростислав Русин и Владислав Кулач. У них, как и у еще одного новобранца «моряков», гамбийца Мухаммеда Хобе, мышечные повреждения.

Значительно сложнее дела у Богдана Билошевского, который травмировался в первом же матче чемпионата с тернопольской «Нивой». Из-за повреждения колена он выбыл на длительное время.

В воскресенье, 10 августа, «Черноморец» сыграет с «Подольем» в Хмельницком. Игра запланирована на 13:45.

Ранее Александр Бабич рассказал, будет ли для него принципиальным матч против «Черноморца».

Ростислав Русин Владислав Кулач Богдан Билошевский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
