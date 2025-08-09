Бабич рассказал, будет ли для него принципиальным матч против Черноморца

Второй тур в Первой лиге начался поединком «Ворскла» – «ЮКСА», в котором полтавчане одержали победу – 3:0 и захватили лидерство.

Главный тренер полтавчан Александр Бабич в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил выступление своих подопечных в стартовых турах, в которых они набрали 6 очков:

– Если сравнивать поединки с «Фениксом-Мариуполем» и ФК «ЮКСА», то вчера гости создали нам больше проблем, чем галичане, хотя и проиграли разгромно. Команда из Тарасовки на свой гол награла, особенно в первом тайме.

– Тогда благодаря чему полтавчане все-таки одержали победу?

– Первые два гола забили после домашних заготовок, когда акцент был сделан на фланговые атаки с завершением – вторым темпом. В середине второго тайма мы оказались в меньшинстве и воспользовались тем, что гости бросились вперед большими силами, пропустили один из наших контрвыпадов и были наказаны пенальти. Следовательно, мы свои моменты реализовали, «ЮКСА» – нет. Хотя, повторяю, команда из Тарасовки благодаря креативности бразильских легионеров мне понравилась.

Что касается моих подопечных, то главное, что в родных стенах мы набрали свои очки, но впереди еще нескончаемый край работы.

– Можно ли сказать, что у «Ворсклы» длинная скамейка запасных?

– Нет, собираемся еще усилиться 2-3 новичками. Один из них – Иван Поцхверия уже подписал контракт, но возникла задержка с документами из его предыдущего клуба. Однако руководство мне пообещало, что к матчу третьего тура – с «Черноморцем» он уже будет в строю. Надеюсь, что еще два новичка будут с опытом выступлений в УПЛ. Сейчас все в переговорном процессе.

– Поединок с «Черноморцем» 16 августа будет для Вас особенным, ведь в прошлом сезоне возглавляли эту команду?

– Вряд ли, хотя это будет центральный матч тура. Знаете, в Одессе всегда приятно играть: большой стадион, темпераментные болельщики. Другое дело, что многим моим подопечным раньше не приходилось играть на такой арене, но ничего страшного, наоборот, это должно только стимулировать продемонстрировать все, что умеешь.