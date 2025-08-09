Бабич рассказал, будет ли для него принципиальным матч против Черноморца
Полтавчане заработали на старте чемпионата Первой лиги шесть очков
Второй тур в Первой лиге начался поединком «Ворскла» – «ЮКСА», в котором полтавчане одержали победу – 3:0 и захватили лидерство.
Главный тренер полтавчан Александр Бабич в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил выступление своих подопечных в стартовых турах, в которых они набрали 6 очков:
– Если сравнивать поединки с «Фениксом-Мариуполем» и ФК «ЮКСА», то вчера гости создали нам больше проблем, чем галичане, хотя и проиграли разгромно. Команда из Тарасовки на свой гол награла, особенно в первом тайме.
– Тогда благодаря чему полтавчане все-таки одержали победу?
– Первые два гола забили после домашних заготовок, когда акцент был сделан на фланговые атаки с завершением – вторым темпом. В середине второго тайма мы оказались в меньшинстве и воспользовались тем, что гости бросились вперед большими силами, пропустили один из наших контрвыпадов и были наказаны пенальти. Следовательно, мы свои моменты реализовали, «ЮКСА» – нет. Хотя, повторяю, команда из Тарасовки благодаря креативности бразильских легионеров мне понравилась.
Что касается моих подопечных, то главное, что в родных стенах мы набрали свои очки, но впереди еще нескончаемый край работы.
– Можно ли сказать, что у «Ворсклы» длинная скамейка запасных?
– Нет, собираемся еще усилиться 2-3 новичками. Один из них – Иван Поцхверия уже подписал контракт, но возникла задержка с документами из его предыдущего клуба. Однако руководство мне пообещало, что к матчу третьего тура – с «Черноморцем» он уже будет в строю. Надеюсь, что еще два новичка будут с опытом выступлений в УПЛ. Сейчас все в переговорном процессе.
– Поединок с «Черноморцем» 16 августа будет для Вас особенным, ведь в прошлом сезоне возглавляли эту команду?
– Вряд ли, хотя это будет центральный матч тура. Знаете, в Одессе всегда приятно играть: большой стадион, темпераментные болельщики. Другое дело, что многим моим подопечным раньше не приходилось играть на такой арене, но ничего страшного, наоборот, это должно только стимулировать продемонстрировать все, что умеешь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий клуб оштрафован по двум статьям дисциплинарных правил
«Железный Майк» – о Холифилде