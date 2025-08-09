Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»

В пятницу, 8 августа, в матче второго тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала ФК ЮКСА и одержала победу со счетом 3:0. Результат матча и действия своих подопечных прокомментировал главный тренер полтавского клуба Александр Бабич.

«Рассчитывали ли на такой счет? Нет, не рассчитывали. Мы видели, что довольно крепкая команда и готовились. Есть легионеры, которые создают погоду как раз в атакующей линии. И, конечно, такой счет не отражает, что было на поле. Потому что в первом тайме, будем откровенничать, мы немного потеряли, провалили и ЮКСА создала три очень неплохих момента. Но вот наша игра дала возможность поработать Лавуте и он был в тонусе. После перерыва мы немного пообщались, объяснили, что мы хотим и выровняли игру, еще забили. Удаление нашего защитника сказалось. Могу сказать, что хоть 3:0 на табло, но очень трудная игра. И я считаю, что ЮКСА еще такой сюрприз преподнесет другим соперникам.

Ну и могу также сказать, что когда мы уже играли в меньшинстве, у нас было две таких неплохих контратаки, когда мы могли тоже забивать гол, но играть в меньшинстве тяжело. И я очень доволен ребятами, потому что все отрабатывали на максимуме», – сказал Александр Бабич.