Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»
Украина. Первая лига
09 августа 2025, 15:51 |
372
0

Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»

Главный тренер «Ворсклы» подвел итог матча с ФК ЮКСА

09 августа 2025, 15:51 |
372
0
Александр БАБИЧ: «Хоть и на табло 3:0, но очень трудная игра»
ФК Ворскла. Александр Бабич

В пятницу, 8 августа, в матче второго тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала ФК ЮКСА и одержала победу со счетом 3:0. Результат матча и действия своих подопечных прокомментировал главный тренер полтавского клуба Александр Бабич.

«Рассчитывали ли на такой счет? Нет, не рассчитывали. Мы видели, что довольно крепкая команда и готовились. Есть легионеры, которые создают погоду как раз в атакующей линии. И, конечно, такой счет не отражает, что было на поле. Потому что в первом тайме, будем откровенничать, мы немного потеряли, провалили и ЮКСА создала три очень неплохих момента. Но вот наша игра дала возможность поработать Лавуте и он был в тонусе. После перерыва мы немного пообщались, объяснили, что мы хотим и выровняли игру, еще забили. Удаление нашего защитника сказалось. Могу сказать, что хоть 3:0 на табло, но очень трудная игра. И я считаю, что ЮКСА еще такой сюрприз преподнесет другим соперникам.

Ну и могу также сказать, что когда мы уже играли в меньшинстве, у нас было две таких неплохих контратаки, когда мы могли тоже забивать гол, но играть в меньшинстве тяжело. И я очень доволен ребятами, потому что все отрабатывали на максимуме», – сказал Александр Бабич.

По теме:
Чернигов уступил Виктории в первом домашнем матче сезона
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Андерсон РИБЕЙРО: «Я люблю футбол за атаки»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Александр Бабич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09 августа 2025, 02:49 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»

Беллью не обращает внимания на габариты

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Футбол | 09.08.2025, 09:05
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Футбол | 09.08.2025, 16:13
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 107
Футбол
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
07.08.2025, 23:50
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем