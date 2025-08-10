Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 10 августа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 августа 2025, 08:06 |
В воскресенье и в ночь на понедельник в США сыграют Ястремская, Свитолина и Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 августа и в ночь на 11 число на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также продут поединки первого круга в парном.

В воскресенье на американском тысячнике выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская [32] – Виктория Томова

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 02:00)

Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова

WTA 1000 Цинциннати. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №9. 2-й запуск (не ранее 20:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Сорана Кырстя / Анна Калинская

расписание WTA Цинциннати Даяна Ястремская Виктория Томова Элина Свитолина Барбора Крейчикова Людмила Киченок Эллен Перес Анна Калинская Сорана Кырстя
