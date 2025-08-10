Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 10 августа
В воскресенье и в ночь на понедельник в США сыграют Ястремская, Свитолина и Киченок
10 августа и в ночь на 11 число на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также продут поединки первого круга в парном.
В воскресенье на американском тысячнике выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская [32] – Виктория Томова
Grandstand. 2-й запуск (не ранее 02:00)
Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова
WTA 1000 Цинциннати. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №9. 2-й запуск (не ранее 20:30)
Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Сорана Кырстя / Анна Калинская
