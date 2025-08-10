Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой
Другие новости
10 августа 2025, 00:08 |
196
0

ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой

Ана Пелайо, девушка Гави, собственной персоной

10 августа 2025, 00:08 |
196
0
ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой
Instagram. Ана Пелайо, девушка Гави

Ана Пелайо, девушка полузащитника «Барселоны» Гави, поразила фанатов новой фотосессией в огненном платье.

Студентка из Севильи имеет почти 400 тыс. подписчиков в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её образ и утонченные черты вызвали волну комплиментов в соцсетях.

Семья футболиста тепло относится к девушке и часто приглашает ее на семейные мероприятия.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Екатерина и Александр Усик поразили романтическим снимком
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась посещением концерта топ-звезды
ФОТО. Легендарный футболист стал продавать пылесосы
фото lifestyle Гави Барселона девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
Футбол | 09 августа 2025, 23:07 1
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел форварда из Ливерпуля за 53 млн евро

Дарвин Нуньес подписал контракт с саудовской командой на три года

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Футбол | 09.08.2025, 17:28
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Проклятие снято. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09.08.2025, 00:21
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем