ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой

Ана Пелайо, девушка полузащитника «Барселоны» Гави, поразила фанатов новой фотосессией в огненном платье.

Студентка из Севильи имеет почти 400 тыс. подписчиков в Instagram.

Её образ и утонченные черты вызвали волну комплиментов в соцсетях.

Семья футболиста тепло относится к девушке и часто приглашает ее на семейные мероприятия.