ФОТО. Девушка футболиста Барселоны разнесла Instagram своей красотой
Ана Пелайо, девушка Гави, собственной персоной
Ана Пелайо, девушка полузащитника «Барселоны» Гави, поразила фанатов новой фотосессией в огненном платье.
Студентка из Севильи имеет почти 400 тыс. подписчиков в Instagram.
Её образ и утонченные черты вызвали волну комплиментов в соцсетях.
Семья футболиста тепло относится к девушке и часто приглашает ее на семейные мероприятия.
