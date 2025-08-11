Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо категорически против того, чтобы Реал совершал трансфер игрока
Испания
11 августа 2025, 01:14
Хаби Алонсо категорически против того, чтобы Реал совершал трансфер игрока

«Бланкос» получили предложение по Гюлеру

Хаби Алонсо категорически против того, чтобы Реал совершал трансфер игрока
Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» получил предложение по трансферу полузащитника.

По информации портала Transferfeed, этим летом «Реал» получил предложение на 50 миллионов евро за Арду Гюлера. Однако, «королевский клуб» отклонил предложение. Тренер клуба Хаби Алонсо выступил категорически против этого трансфера.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Арда Гюлер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
