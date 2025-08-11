Хаби Алонсо категорически против того, чтобы Реал совершал трансфер игрока
«Бланкос» получили предложение по Гюлеру
Мадридский «Реал» получил предложение по трансферу полузащитника.
По информации портала Transferfeed, этим летом «Реал» получил предложение на 50 миллионов евро за Арду Гюлера. Однако, «королевский клуб» отклонил предложение. Тренер клуба Хаби Алонсо выступил категорически против этого трансфера.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О приезде Ильи в столицу Франции сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо
Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку