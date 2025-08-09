Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны финансовые детали трансфера Забарного в ПСЖ
Франция
Стали известны финансовые детали трансфера Забарного в ПСЖ

Илья готовится надеть футболку победителей Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ» – стороны уже согласовали контракт.

По информации французских СМИ, фиксированная сумма трансфера составила 60 миллионов евро. «Борнмут» получит также три миллиона в виде платежа солидарности. «Вишни» также могут рассчитывать на три миллиона в виде бонусов – 1,5 миллиона за победу в Лиге 1 и 1,5 миллиона за триумф в Лиге чемпионов с Забарным в составе.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

По теме:
«Разрешения еще нет». В переговорах по трансферу Забарного есть проблемы
Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
ПСЖ ждет: Забарный не попал в заявку Борнмута на контрольный матч 9 августа
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный финансы
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
