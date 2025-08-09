Стали известны финансовые детали трансфера Забарного в ПСЖ

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ» – стороны уже согласовали контракт.

По информации французских СМИ, фиксированная сумма трансфера составила 60 миллионов евро. «Борнмут» получит также три миллиона в виде платежа солидарности. «Вишни» также могут рассчитывать на три миллиона в виде бонусов – 1,5 миллиона за победу в Лиге 1 и 1,5 миллиона за триумф в Лиге чемпионов с Забарным в составе.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.