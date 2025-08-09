Статистика нового атакующего трио Манчестер Юнайтед в сезоне 2024/25

В нынешнем трансферном окне «Манчестер Юнайтед» усилился тремя высококлассными нападающими: бразильцем Матеусом Кунья, камерунцем Брианом Мбемо и словаком Беньямином Шешко, на которых клуб потратил 226 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона Кунья, Мбемо и Шешко вместе отметились 78 результативными действиями (58 Г + 20 А). Самым результативным среди них был экс-игрок «Брентфорда» Бриан – 28 голевых действий (20 Г + 8 А) в 42 матчах. Минимально от него отстал бывший нападающий РБ «Лейпцига» Беньямин, который совершил на одно результативное действие меньше (27: 21 Г + 6 А) за 45 поединков.

Что касается Матеуса, то он в составе «Вулверхэмптона» набрал 23 очка (17 Г + 6 А) в 36 встречах по системе «гол + пас».