Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки
Англия
09 августа 2025, 13:25 |
Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки

Только две команды в истории тратили больше в течение одного сезона

Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в этом межсезонье заплатил за трех новых атакующих игроков 226 млн евро (Бриан Мбемо, Матеус Кунья, Беньямин Шешко).

Только две команды тратили на новых игроков атаки в одном сезоне больше, чем «МЮ»: «ПСЖ» и «Реал».

Рекордсменом является «ПСЖ», который по ходу сезона 2023/24 приобрел аж 6 футболистов нападения на сумму 306 млн евро.

Суммарные расходы на футболистов линии атаки за один сезон

  • 306 млн евро – ПСЖ (2023/24, 6 игроков)
  • 231 млн евро – Реал (2019/20, 4 игрока)
  • 226 млн евро – Манчестер Юнайтед (2025/26, 3 игрока)
  • 196 млн евро – Челси (2022/23, 6 игроков)
  • 189 млн евро – Челси (2025/26, 4 игрока)
  • 180 млн евро – ПСЖ (2018/19, 1 игрок)
  • 173 млн евро – Челси (2020/21, 3 игрока)
  • 165 млн евро – Ювентус (2018/19, 3 игрока)
  • 160 млн евро – Барселона (2017/18, 2 игрока)
  • 159 млн евро – Брайтон (2024/25, 5 игроков)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
