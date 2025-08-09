Манчестер Юнайтед потратил за один сезон 226 млн евро на игроков атаки

«Манчестер Юнайтед» в этом межсезонье заплатил за трех новых атакующих игроков 226 млн евро (Бриан Мбемо, Матеус Кунья, Беньямин Шешко).

Только две команды тратили на новых игроков атаки в одном сезоне больше, чем «МЮ»: «ПСЖ» и «Реал».

Рекордсменом является «ПСЖ», который по ходу сезона 2023/24 приобрел аж 6 футболистов нападения на сумму 306 млн евро.

Суммарные расходы на футболистов линии атаки за один сезон

306 млн евро – ПСЖ (2023/24, 6 игроков)

231 млн евро – Реал (2019/20, 4 игрока)

226 млн евро – Манчестер Юнайтед (2025/26, 3 игрока)

196 млн евро – Челси (2022/23, 6 игроков)

189 млн евро – Челси (2025/26, 4 игрока)

180 млн евро – ПСЖ (2018/19, 1 игрок)

173 млн евро – Челси (2020/21, 3 игрока)

165 млн евро – Ювентус (2018/19, 3 игрока)

160 млн евро – Барселона (2017/18, 2 игрока)

159 млн евро – Брайтон (2024/25, 5 игроков)