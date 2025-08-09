Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»

Основной защитник Динамо Денис Попов рассказал, что неудачную игру с Пафосом (0:1) в квалификации Лиги чемпионов команда будет разбирать уже после матча с УПЛ с Рухом (5:1).

«Проигрывать не так хорошо, как выигрывать. Но Кабаев правильно сказал – раунд состоит из двух матчей. Игру с Пафосом не разбирали, потому что впереди был матч с Рухом».

«Такой график, что нет времени иногда. Позже разберем игру с Пафосом», – сказал Попов.

Ответная встреча в Лиге чемпионов состоится 12 августа.