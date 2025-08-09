Украина. Премьер лига09 августа 2025, 15:59 | Обновлено 09 августа 2025, 16:01
Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
Попов рассказал, что команда уверена в проходе дальше
Основной защитник Динамо Денис Попов рассказал, что неудачную игру с Пафосом (0:1) в квалификации Лиги чемпионов команда будет разбирать уже после матча с УПЛ с Рухом (5:1).
«Проигрывать не так хорошо, как выигрывать. Но Кабаев правильно сказал – раунд состоит из двух матчей. Игру с Пафосом не разбирали, потому что впереди был матч с Рухом».
«Такой график, что нет времени иногда. Позже разберем игру с Пафосом», – сказал Попов.
Ответная встреча в Лиге чемпионов состоится 12 августа.
Комментарии 3
Так їм головне гра з Рухом. І ще вигравати з великим рахунком. Може треба було розслабитися, і подумати про другий матч з Пафосом. Або й не думати але не концентруватися на гру з Рухом. Мінімальний виграш чи навіть нічия для Динамо у Львові не було б найгіршим результатом.
Да ты в Ютуб зайди и посмотри как вы гол пропустили и вообще как играли всю игру!
После игры уже разбирать будите
