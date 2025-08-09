Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 15:59 | Обновлено 09 августа 2025, 16:01
Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»

Попов рассказал, что команда уверена в проходе дальше

Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Основной защитник Динамо Денис Попов рассказал, что неудачную игру с Пафосом (0:1) в квалификации Лиги чемпионов команда будет разбирать уже после матча с УПЛ с Рухом (5:1).

«Проигрывать не так хорошо, как выигрывать. Но Кабаев правильно сказал – раунд состоит из двух матчей. Игру с Пафосом не разбирали, потому что впереди был матч с Рухом».

«Такой график, что нет времени иногда. Позже разберем игру с Пафосом», – сказал Попов.

Ответная встреча в Лиге чемпионов состоится 12 августа.

Денис Попов Динамо Киев Лига чемпионов Динамо - Пафос Пафос
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 3
Популярные новости
