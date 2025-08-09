Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Нам снились те же сны…». Впечатляющий перформанс фанатов Динамо Загреб
09 августа 2025, 13:33
«Нам снились те же сны…». Впечатляющий перформанс фанатов Динамо Загреб

Симпатизирующие Украине фанаты отметили 30-летие операции «Буря»

«Нам снились те же сны…». Впечатляющий перформанс фанатов Динамо Загреб
Сектор Bad Blue Boys

Вчерашний матч второго тура чемпионата Хорватии, в котором загребское «Динамо» на родном стадионе «Максимир» победило 3:0 «Вуковар», запомнится не столько собственно игрой, сколько ярким перформенсом от Bad Blue Boys, активных фанатов хозяев. Он посвящен 30-летию военной операции «Oluja» («Буря»), в ходе которой хорватская армия отвоевала оторванные от центрального правительства взбунтовавшимися сербами хорватские территории, образовавшие непризнанное государство Республика Сербская Страна. Благодаря успешному блицкригу хорватских войск 4-7 августа 1995 года всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии, в частности, отражен стратегически важный город Книн.

«Буря» наряду с операцией «Молния» стала ключевой военной акцией, положившей конец отечественной войне в Хорватии. В ходе операции с участием почти 200 000 хорватских и боснийских воинов освобождено 10 400 квадратных километров или 18,4 процента от общей площади Хорватии. «Oluja» считается самым успешным блицкригом со времен операции «Барбаросса». Это был последний гвоздь в гроб сербского парагосударства, его окончательное уничтожение и прекращение существования.

«Нам снились те же сны, мы просыпались на тех же рассветах», - говорит текстовик на секторе фанатов загребского «Динамо». В основе перфа лежат слова из второго куплета песни «Oluja» Марко Перковича-Томпсона. На холсте изображены хорватский танк и артиллерия. Перечеркнутый указатель «Книн» посвящен дате 5 августа 1995 года, когда хорватские войска вошли в город Книн, сломив сопротивление войск непризнанной республики окончательно.

Отметим, что группировка Bad Blue Boys (ВВВ) считается братской с украинскими фанатскими движениями и главным образом – с ультрас киевского «Динамо» и его крупнейшим объединением WBC. Представители ВВВ принимают участие на нашей стороне в войне с москалями.

Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Pennsylvania
Не так.
 В ходе политического кризиса в 1991 году от СФРЮ отделились четыре из шести республик: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония.  И сербы оказались в Хорватии вместо СФРЮ,
