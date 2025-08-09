Кайзерслаутерн – Шальке. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2

9 августа на «Фриц Вальтер Штадион» пройдет матч 2-го туре Бундеслиги 2 Германии, в котором «Кайзерслаутерн» сыграет против «Шальке». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

«Кайзерслаутерн»

Команда имеет славную, но противоречивую историю. Достаточно сказать, что в первую очередь она у многих ассоциируется с «серебряной салатницей», что была выиграна при Отто Реехагеле сразу после повышения из Бундеслиги 2 в 90-е. Вот и недавно было близким очередное футбольное чудо, когда футболисты, еще недавно прозябавшие в третьем дивизионе, дошли до финала кубка-2024. Но там их ждал невероятный в том сезоне «Байер», который и закончил ту сказку своей победой.

В целом же, это сейчас середняк Бундеслиги 2. Так было в прошлом сезоне, который принес 53 очка и седьмое место. И вряд ли что-то резко изменится и сейчас. Новый чемпионат подопечные Торстена Либеркнехта начали с поражения на поле довольно скромного соперника, «Ганновера», ничем не ответив на его гол.

«Шальке»

Клуб в последний раз всерьез напоминал о себе в конце прошлого десятилетия, вторым местом в Бундеслиге и выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Но после того подъема было пикирование напрямую в Бундеслигу 2. Сначала из нее вырвались, причем с первого места. Но снова упали туда сразу же, и на этот раз уже застряли всерьез. Более того, в прошлом сезоне представитель Гельзенкирхена ограничился только 38 очками и 14-м местом - отставший на три балла «Айнтрахт Брауншвейг» отправился в стыковые поединки.

Летом в Гельзенкирхене появился Муслич, что запомнился в прошлом полугодии неплохими попытками реанимировать «Плимут». Тут он как минимум начал с победы над «Гертой» 2-1, причем его новые подопечные забили свои голы еще до перерыва, а сопернику позволили размочить счет только в самой концовке.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка выиграл «Кайзерслаутерн».

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева арены могут продлить свою удачную серию в очных поединках. Но все же подстрахуемся «нулевой» форой (коэффициент – 1,6).