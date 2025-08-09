Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Играл ли Лонвейк? Фортуна разошлась миром с обладателем Кубка Нидерландов
Чемпионат Нидерландов
Фортуна Ситтард
08.08.2025 21:00 – FT 2 : 2
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды
09 августа 2025, 05:43 | Обновлено 09 августа 2025, 07:07
51
0

Играл ли Лонвейк? Фортуна разошлась миром с обладателем Кубка Нидерландов

Фортуна Ситтард и Гоу Эхед Иглз забили по два мяча на старте чемпионата

09 августа 2025, 05:43 | Обновлено 09 августа 2025, 07:07
51
0
Играл ли Лонвейк? Фортуна разошлась миром с обладателем Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Эредивизи состоялся матч между Фортуной Ситтард и Гоу Эхед Иглс.

Это был стартовый матч чемпионата Нидерландов. Команда Гоу Эхед Иглс в прошлом сезоне выиграла национальный кубок.

Игра завершилась ничьей, команды забили по два гола (2:2).

Недавно в Фортуну перешел Джастин Лонвейк на правах аренды из Динамо, однако в заявку на игру он не попал.

Чемпионат Нидерландов. 1-й тур, 8 августа

Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглс – 2:2

Голы: Бриттейн, 45+1, Туньич, 85 – Адевойе, 29 (автогол), Наубер, 90+4

чемпионат Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Джастин Лонвейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
