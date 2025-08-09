Играл ли Лонвейк? Фортуна разошлась миром с обладателем Кубка Нидерландов
Фортуна Ситтард и Гоу Эхед Иглз забили по два мяча на старте чемпионата
В первом туре Эредивизи состоялся матч между Фортуной Ситтард и Гоу Эхед Иглс.
Это был стартовый матч чемпионата Нидерландов. Команда Гоу Эхед Иглс в прошлом сезоне выиграла национальный кубок.
Игра завершилась ничьей, команды забили по два гола (2:2).
Недавно в Фортуну перешел Джастин Лонвейк на правах аренды из Динамо, однако в заявку на игру он не попал.
Чемпионат Нидерландов. 1-й тур, 8 августа
Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглс – 2:2
Голы: Бриттейн, 45+1, Туньич, 85 – Адевойе, 29 (автогол), Наубер, 90+4
