Иван ФЕДЫК: «Рух сам себе забил три мяча. После этого было тяжело»

Главный тренер «Руха» Иван Федык дал комментарий после игры с «Динамо» (1:5) во 2-м туре УПЛ:

«Первые три гола мы забили фактически сами себе. Это были непонятные ошибки, которые нам предстоит проанализировать и разобраться с этим. Трудно что-либо говорить после такой игры. Визуально было заметно, что после этих голов команде было тяжело. Динамо сделало хорошие замены, на поле вышли качественные заменяющие игроки, и нам стало ещё труднее.

Можно сидеть в обороне и надеяться, что команда больше не пропустит. А можно попытаться отыграться – я сказал команде, чтобы она высоко накрывала соперника. Это был риск, ведь появились зоны, которыми воспользовались быстрые футболисты Динамо.

Юрий Копина и Марко Сапуга не прошли полное собрание с командой. Марко восстанавливался после травмы, сейчас ему можно играть только определённое количество минут, чтобы он постепенно набирал форму. А Юра присоединился к нам совсем недавно.

Олег Дзюринец – талантливый футболист. Он тренируется и с первой командой, и с «Рухом» U-19. Мы видим его желание работать на тренировках и потенциал. Поэтому будем давать ему возможность расти и прогрессировать».