Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Футбол состоит из ошибок. Все решится в матче на Кипре»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 04:17 | Обновлено 09 августа 2025, 04:26
87
0

БУЯЛЬСКИЙ: «Футбол состоит из ошибок. Все решится в матче на Кипре»

Капитан «Динамо» поделился впечатлениями от выездной победы над «Рухом»

09 августа 2025, 04:17 | Обновлено 09 августа 2025, 04:26
87
0
БУЯЛЬСКИЙ: «Футбол состоит из ошибок. Все решится в матче на Кипре»
ФК Динамо

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский в эфире УПЛ ТБ прокомментировал уверенную выездную победу над «Рухом» (5:1) в матче 2-го тура Премьер-лиги.

– Сегодня шансы получили футболисты, которые имеют мало игрового времени. Как в целом ты, как капитан, оцениваешь футболистов, которые сегодня помогли команде одержать разгромную победу?

– Есть, наверное, для этого тренер и его штаб, чтобы оценивать. Я могу только сказать по результату, что команда довольна. А оценку каждому футболисту будет давать главный тренер и его помощники. Поэтому не буду говорить об отдельных футболистах. Это было бы некорректно.

– Ты сегодня отметился забитым мячом. Снова забиваешь в УПЛ. Что это для тебя означает?

– Радость от того, что забиваю, также выходить в футболке киевского «Динамо» для меня всегда приятно.

– После игры с кипрским «Пафосом» динамовцы ехали во Львов в подавленном настроении или такого не было?

– Не скажу, что в подавленном. Да, мы были недовольны результатом, где-то не использовали свои моменты, пропустили в конце игры. Но это лишь первый матч, следующий будет на Кипре, там уже всё будет решаться.

– Всё, что не забили в ворота «Пафоса», сегодня забили в ворота «Руха»?

– Да нет, у нас ещё были моменты, и в первом тайме моменты были у «Руха». Там нам нужно было более сосредоточенно сыграть в обороне. Но футбол состоит из ошибок. Главное, наверное, не допускать в следующих матчах ошибок, которые были сегодня или в предыдущих матчах.

– Сейчас следующий поединок мегаважный. Говорят ли о матче-ответе с «Пафосом» в раздевалке? В частности, футболисты, которые имеют большой опыт таких поединков…

– Когда играешь в футболке киевского «Динамо», на каждый матч, даже на сборах или между паузами на матчи национальных команд, против тебя выходят как в последний раз. Ты должен сыграть как можно лучше и всегда быть сконцентрирован на 200%. Потому что ты играешь за киевское «Динамо» и против тебя все настраиваются как на последнюю игру.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Динамо выиграло благодаря характеру и самоотдачи»
Владимир ОЗИМАЙ: «Можно сказать, я стал джокером Динамо»
Иван ФЕДЫК: «Рух сам себе забил три мяча. После этого было тяжело»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Виталий Буяльский Пафос - Динамо Пафос Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой
Футбол | 09 августа 2025, 04:14 0
ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой
ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой

Криштиану Роналду опубликовал пост, который уже собрал более 5 миллионов лайков

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 7
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Футбол | 08.08.2025, 21:25
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Футбол | 08.08.2025, 11:40
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08.08.2025, 13:03
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 55
Футбол
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
07.08.2025, 05:00 3
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем