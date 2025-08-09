БУЯЛЬСКИЙ: «Футбол состоит из ошибок. Все решится в матче на Кипре»

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский в эфире УПЛ ТБ прокомментировал уверенную выездную победу над «Рухом» (5:1) в матче 2-го тура Премьер-лиги.

– Сегодня шансы получили футболисты, которые имеют мало игрового времени. Как в целом ты, как капитан, оцениваешь футболистов, которые сегодня помогли команде одержать разгромную победу?

– Есть, наверное, для этого тренер и его штаб, чтобы оценивать. Я могу только сказать по результату, что команда довольна. А оценку каждому футболисту будет давать главный тренер и его помощники. Поэтому не буду говорить об отдельных футболистах. Это было бы некорректно.

– Ты сегодня отметился забитым мячом. Снова забиваешь в УПЛ. Что это для тебя означает?

– Радость от того, что забиваю, также выходить в футболке киевского «Динамо» для меня всегда приятно.

– После игры с кипрским «Пафосом» динамовцы ехали во Львов в подавленном настроении или такого не было?

– Не скажу, что в подавленном. Да, мы были недовольны результатом, где-то не использовали свои моменты, пропустили в конце игры. Но это лишь первый матч, следующий будет на Кипре, там уже всё будет решаться.

– Всё, что не забили в ворота «Пафоса», сегодня забили в ворота «Руха»?

– Да нет, у нас ещё были моменты, и в первом тайме моменты были у «Руха». Там нам нужно было более сосредоточенно сыграть в обороне. Но футбол состоит из ошибок. Главное, наверное, не допускать в следующих матчах ошибок, которые были сегодня или в предыдущих матчах.

– Сейчас следующий поединок мегаважный. Говорят ли о матче-ответе с «Пафосом» в раздевалке? В частности, футболисты, которые имеют большой опыт таких поединков…

– Когда играешь в футболке киевского «Динамо», на каждый матч, даже на сборах или между паузами на матчи национальных команд, против тебя выходят как в последний раз. Ты должен сыграть как можно лучше и всегда быть сконцентрирован на 200%. Потому что ты играешь за киевское «Динамо» и против тебя все настраиваются как на последнюю игру.