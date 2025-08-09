Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии

8 серпня відбувся матч 3-го туру чемпіонату Бельгії між командами «Сінт-Трейден» та «Дендер». Господарі поля здобули переконливу перемогу з рахунком 2:0.

Перший гол у матчі було забито на 28-й хвилині, з пенальті відзначився Андрес Феррарі. Після перерви перевагу господарів подвоїв Ріотаро Іто. Перед цим у гостей був вилучений Люк Де Фужероль.

«Сінт-Трейден» вийшов у лідери з 7 очками з 9 можливих, а у «Дендера» залишається 2 бали.

Чемпіонат Бельгії. 3-й тур, 8 серпня 2025

Сінт-Трюйден – Дендер – 2:0

Голи: Феррарі, 28 (пен), Іто, 53

Вилучення: Де Фужероль, 49 (Дендер)