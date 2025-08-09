Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии
Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
08.08.2025 21:45 – FT 2 : 0
Дендер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
09 августа 2025, 03:37 | Обновлено 09 августа 2025, 04:00
20
0

Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии

Сент-Трюйден переиграл Дендер со счетом 2:0

09 августа 2025, 03:37 | Обновлено 09 августа 2025, 04:00
20
0
Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 серпня відбувся матч 3-го туру чемпіонату Бельгії між командами «Сінт-Трейден» та «Дендер». Господарі поля здобули переконливу перемогу з рахунком 2:0.

Перший гол у матчі було забито на 28-й хвилині, з пенальті відзначився Андрес Феррарі. Після перерви перевагу господарів подвоїв Ріотаро Іто. Перед цим у гостей був вилучений Люк Де Фужероль.

«Сінт-Трейден» вийшов у лідери з 7 очками з 9 можливих, а у «Дендера» залишається 2 бали.

Чемпіонат Бельгії. 3-й тур, 8 серпня 2025

Сінт-Трюйден – Дендер – 2:0

Голи: Феррарі, 28 (пен), Іто, 53

Вилучення: Де Фужероль, 49 (Дендер)

По теме:
Сент-Трюйден – Дендер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Мигел КАМПУШ: Эмоции взяли верх над действиями, такого больше не повторится
С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев
чемпионат Бельгии по футболу Сент-Трюйден Дендер удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08 августа 2025, 13:03 3
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

Артем может таки покинуть Рим

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 23:30 7
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Футбол | 09.08.2025, 04:01
Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 15:53
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем