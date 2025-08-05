03.08.2025 20:15 – FT 1 : 1
Бельгия05 августа 2025, 07:12 | Обновлено 05 августа 2025, 07:26
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Чемпионат Бельгии. Второй тур: кто в таблице набрал максимум очков
Сергей Сидорчук вышел на замену и сыграл 5 минут за Вестерло
05 августа 2025, 07:12 | Обновлено 05 августа 2025, 07:26
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С 1 по 3 августа прошли матчи 2-го тура чемпионата Бельгии. За три дня состоялось 8 матчей 2-го тура.
Лидерство после 2-го тура захватил Андерлехт, который выиграл оба матча и набрал 6 очков из 6 возможных.
За Вестерло на замену вышел и сыграл 5 минут украинец Сергей Сидорчук в матче против клуба Зюлте-Варегем (3:1).
Чемпионат Бельгии. 2-й тур
- 01.08. 21:45 Мехелен – Брюгге – 2:1
- 02.08. 17:00 Вестерло – Варегем – 3:1
- 02.08. 19:15 Стандард – Дендер – 1:1
- 02.08. 21:45 Гент – Ла-Лувьер – 1:0
- 03.08. 14:30 Генк – Антверпен – 1:1
- 03.08. 17:00 Серкль Брюгге – Андерлехт – 0:2
- 03.08. 19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Левен – 5:0
- 03.08. 20:15 Шарлеруа – Синт-Трейден – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|10.08.25 17:00 Андерлехт - Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|6
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|09.08.25 21:45 Гент - Юнион Сент-Жилуаз03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|4
|3
|Сент-Трюйден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|08.08.25 21:45 Сент-Трюйден - Дендер03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|4
|4
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|10.08.25 19:30 Стандард - Генк02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|4
|5
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|4
|6
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|3
|7
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло
|3
|8
|Гент
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|09.08.25 21:45 Гент - Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент
|3
|9
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|10.08.25 14:30 Ла Лувьер - Шарлеруа03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|2
|10
|Антверпен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|10.08.25 20:15 Антверпен - Ауд-Хеверле03.08.25 Генк 1:1 Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|2
|11
|Дендер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|08.08.25 21:45 Сент-Трюйден - Дендер02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|2
|12
|Генк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|10.08.25 19:30 Стандард - Генк03.08.25 Генк 1:1 Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк
|1
|13
|Зюлте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|10.08.25 17:00 Андерлехт - Зюлте-Варегем02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен
|1
|14
|Серкль Брюгге
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге
|1
|15
|Ауд-Хеверле
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|10.08.25 20:15 Антверпен - Ауд-Хеверле03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа
|1
|16
|Ла Лувьер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|10.08.25 14:30 Ла Лувьер - Шарлеруа02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард
|0
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