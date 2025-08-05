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  4. Чемпионат Бельгии. Второй тур: кто в таблице набрал максимум очков
Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
03.08.2025 20:15 – FT 1 : 1
Сент-Трюйден
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Бельгия
05 августа 2025, 07:12 | Обновлено 05 августа 2025, 07:26
129
0

Чемпионат Бельгии. Второй тур: кто в таблице набрал максимум очков

Сергей Сидорчук вышел на замену и сыграл 5 минут за Вестерло

05 августа 2025, 07:12 | Обновлено 05 августа 2025, 07:26
129
0
Чемпионат Бельгии. Второй тур: кто в таблице набрал максимум очков
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

С 1 по 3 августа прошли матчи 2-го тура чемпионата Бельгии. За три дня состоялось 8 матчей 2-го тура.

Лидерство после 2-го тура захватил Андерлехт, который выиграл оба матча и набрал 6 очков из 6 возможных.

За Вестерло на замену вышел и сыграл 5 минут украинец Сергей Сидорчук в матче против клуба Зюлте-Варегем (3:1).

Чемпионат Бельгии. 2-й тур

  • 01.08. 21:45 Мехелен – Брюгге – 2:1
  • 02.08. 17:00 Вестерло – Варегем – 3:1
  • 02.08. 19:15 Стандард – Дендер – 1:1
  • 02.08. 21:45 Гент – Ла-Лувьер – 1:0
  • 03.08. 14:30 Генк – Антверпен – 1:1
  • 03.08. 17:00 Серкль Брюгге – Андерлехт – 0:2
  • 03.08. 19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Левен – 5:0
  • 03.08. 20:15 Шарлеруа – Синт-Трейден – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Андерлехт 2 2 0 0 7 - 2 10.08.25 17:00 Андерлехт - Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 6
2 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 1 0 6 - 1 09.08.25 21:45 Гент - Юнион Сент-Жилуаз03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 4
3 Сент-Трюйден 2 1 1 0 4 - 2 08.08.25 21:45 Сент-Трюйден - Дендер03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 4
4 Стандард 2 1 1 0 3 - 1 10.08.25 19:30 Стандард - Генк02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 4
5 Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 4
6 Брюгге 2 1 0 1 3 - 3 09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 3
7 Вестерло 2 1 0 1 5 - 6 09.08.25 19:15 Вестерло - Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем27.07.25 Андерлехт 5:2 Вестерло 3
8 Гент 2 1 0 1 2 - 3 09.08.25 21:45 Гент - Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер27.07.25 Сент-Трюйден 3:1 Гент 3
9 Шарлеруа 2 0 2 0 3 - 3 10.08.25 14:30 Ла Лувьер - Шарлеруа03.08.25 Шарлеруа 1:1 Сент-Трюйден27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 2
10 Антверпен 2 0 2 0 2 - 2 10.08.25 20:15 Антверпен - Ауд-Хеверле03.08.25 Генк 1:1 Антверпен25.07.25 Антверпен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 2
11 Дендер 2 0 2 0 1 - 1 08.08.25 21:45 Сент-Трюйден - Дендер02.08.25 Стандард 1:1 Дендер26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 2
12 Генк 2 0 1 1 2 - 3 10.08.25 19:30 Стандард - Генк03.08.25 Генк 1:1 Антверпен27.07.25 Брюгге 2:1 Генк 1
13 Зюлте-Варегем 2 0 1 1 2 - 4 10.08.25 17:00 Андерлехт - Зюлте-Варегем02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем26.07.25 Зюлте-Варегем 1:1 Мехелен 1
14 Серкль Брюгге 2 0 1 1 0 - 2 09.08.25 17:00 Брюгге - Серкль Брюгге03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт26.07.25 Дендер 0:0 Серкль Брюгге 1
15 Ауд-Хеверле 2 0 1 1 2 - 7 10.08.25 20:15 Антверпен - Ауд-Хеверле03.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 5:0 Ауд-Хеверле27.07.25 Ауд-Хеверле 2:2 Шарлеруа 1
16 Ла Лувьер 2 0 0 2 0 - 3 10.08.25 14:30 Ла Лувьер - Шарлеруа02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер26.07.25 Ла Лувьер 0:2 Стандард 0
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Брюгге Стандард Гент Вестерло Сергей Сидорчук Зюлте-Варегем Шарлеруа Антверпен Мехелен Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Дендер Ла-Лувьер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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