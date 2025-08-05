Чемпионат Бельгии. Второй тур: кто в таблице набрал максимум очков

С 1 по 3 августа прошли матчи 2-го тура чемпионата Бельгии. За три дня состоялось 8 матчей 2-го тура.

Лидерство после 2-го тура захватил Андерлехт, который выиграл оба матча и набрал 6 очков из 6 возможных.

За Вестерло на замену вышел и сыграл 5 минут украинец Сергей Сидорчук в матче против клуба Зюлте-Варегем (3:1).

Чемпионат Бельгии. 2-й тур

01.08. 21:45 Мехелен – Брюгге – 2:1

02.08. 17:00 Вестерло – Варегем – 3:1

02.08. 19:15 Стандард – Дендер – 1:1

02.08. 21:45 Гент – Ла-Лувьер – 1:0

03.08. 14:30 Генк – Антверпен – 1:1

03.08. 17:00 Серкль Брюгге – Андерлехт – 0:2

03.08. 19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Левен – 5:0

03.08. 20:15 Шарлеруа – Синт-Трейден – 1:1

Турнирная таблица