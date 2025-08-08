Сент-Трюйден

8 августа на Стайен пройдет матч 3-го тура Про Лиги Бельгии, в котором Сент-Труйден встретится со Дендером. Поединок начнется в 21:45 по европейскому времени.

Сент-Труйден

Команда принадлежит компании DMM, и ее можно назвать чуть ли не базой для японских футболистов в Европе. Два года назад Судзуки отказался от трансфера в Манчестер Юнайтед, но отправился в Бельгию. Вот и сейчас в обойме пол дюжины футболистов из Дальнего Востока. Вот только результаты привычно скромны. В прошлом сезоне только в самой концовке избежали необходимости играть стыковые матчи.

Сейчас тренером стал Воутер Вранкен, и с ним получился неплохой старт. Команда, что демонстрировала хорошие результаты в контрольных поединках, в первом туре обыграла на своем поле Гент со счетом 3:1. Потом был выезд к Шарлеруа, где все закончили ничьей 1:1. Отметим Ито, что отметился голом в каждом из этих футбольных поединков.

Дендер

Клуб в начале этого десятилетия болтался на третьем, полулюбительском уровне. Но сумел быстро прибавить, и по итогам позапрошлого сезона поднялся в Про Лигу, где не выступал с 2009-го года. Для начала было важно не вылететь, и новичок, пусть и не без везения, при равенстве очков, но завершил основной раунд чемпионата на двенадцатой позиции, досрочно реализовав свои цели. А весной потом в своей группе еще и обошли Стандард и Левен.

Сейчас пока что клуб был настроен миролюбиво. Начал он с нулевой ничьей против Серкль Брюгге. А во втором туре, проигрывая в Льеже до 85-й минуты, успел отыграться и закончил тот поединок ничьей 1:1. Безусловно, не хочется проигрывать и сейчас.

Статистика личных встреч

Первый очный поединок, в кубке в 2005-м году, выиграл Сент-Труйден. Но потом получилось прибавить только одну ничью при трех поражениях - 3:3 дома ровно год назад, тоже в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что на этот раз все же хозяева поля добьются долгожданного успеха. Согласимся - они должны тут наконец-то обыграть данного соперника (коэффициент - 1,88).