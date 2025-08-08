Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности
«Динамо» одержало 20-ю крупную победу под руководством юбиляра
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.
Матч с «Рухом» стал 60-м для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины.Он стал 9-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа.
Под руководством юбиляра «бело-синие» одержали в УПЛ 45 побед, 13 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 136 мячей забили, 39 пропустили.
Между тем динамовцы отпраздновали с Шовковским и 20-ю крупную викторию во всех турнирах. 15 разгромов они нанесли соперникам в чемпионатах Украины, 4 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.
Юбилейные крупные победы «Динамо» под руководством Александра Шовковского
|Победа
|Дата
|Турнир
|Соперник
|Счет
|1-я
|20.05.2023
|Чемпионат Украины
|Александрия
|5:1 (г)
|5-я
|04.04.2024
|Чемпионат Украины
|Заря
|3:0 (г)
|10-я
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|Партизан
|3:0 (г)
|15-я
|18.04.2025
|Чемпионат Украины
|Оболонь
|3:0 (д)
|20-я
|08.08.2025
|Чемпионат Украины
|Рух
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
