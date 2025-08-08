Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 22:01 |
150
0

Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности

«Динамо» одержало 20-ю крупную победу под руководством юбиляра

08 августа 2025, 22:01 |
150
0
Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

Матч с «Рухом» стал 60-м для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины.Он стал 9-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа.

Под руководством юбиляра «бело-синие» одержали в УПЛ 45 побед, 13 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 136 мячей забили, 39 пропустили.

Между тем динамовцы отпраздновали с Шовковским и 20-ю крупную викторию во всех турнирах. 15 разгромов они нанесли соперникам в чемпионатах Украины, 4 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Юбилейные крупные победы «Динамо» под руководством Александра Шовковского

Победа Дата Турнир Соперник Счет
1-я 20.05.2023 Чемпионат Украины Александрия 5:1 (г)
5-я 04.04.2024 Чемпионат Украины Заря 3:0 (г)
10-я 31.07.2024 Лига чемпионов Партизан 3:0 (г)
15-я 18.04.2025 Чемпионат Украины Оболонь 3:0 (д)
20-я 08.08.2025 Чемпионат Украины Рух

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Украина – Словакия. Прогноз и анонс на матч пре-квалификации ЧМ
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо цифры и факты статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Футбол | 08 августа 2025, 03:24 0
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие

Луис хочет, чтобы Илья был готов к матчу за Суперкубок УЕФА

СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре
Футбол | 08 августа 2025, 21:15 0
СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре
СМИ раскрыли детали торгов Шахтера и Сан-Паулу по Лукасу Феррейре

Бразильский клуб не получит всей суммы, которую заплатят за футболиста «горняки»

Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Бокс | 08.08.2025, 09:55
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Футбол | 07.08.2025, 23:59
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 2
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем