Александр Шовковский провел 60-й матч в УПЛ на тренерской должности

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1.

Матч с «Рухом» стал 60-м для Александра Шовковского на тренерском посту в чемпионатах Украины.Он стал 9-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа.

Под руководством юбиляра «бело-синие» одержали в УПЛ 45 побед, 13 встреч завершили вничью и только 2 проиграли, 136 мячей забили, 39 пропустили.

Между тем динамовцы отпраздновали с Шовковским и 20-ю крупную викторию во всех турнирах. 15 разгромов они нанесли соперникам в чемпионатах Украины, 4 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Юбилейные крупные победы «Динамо» под руководством Александра Шовковского

Победа Дата Турнир Соперник Счет 1-я 20.05.2023 Чемпионат Украины Александрия 5:1 (г) 5-я 04.04.2024 Чемпионат Украины Заря 3:0 (г) 10-я 31.07.2024 Лига чемпионов Партизан 3:0 (г) 15-я 18.04.2025 Чемпионат Украины Оболонь 3:0 (д) 20-я 08.08.2025 Чемпионат Украины Рух

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ