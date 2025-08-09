Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 15:26
Ребров оценил старт Динамо, Шахтера и Полесья в еврокубках

Наставник прокомментировал игру команд в еврокубках

Ребров оценил старт Динамо, Шахтера и Полесья в еврокубках
ФК Шахтер

Наставник сборной Украины Сергей Ребров после матча УПЛ между Рухом и Динамо оценил старт сезона в еврокубках для украинских команд.

«Понравился матч, понравилась игра Динамо. Команда серьезно настроилась и справедливо победила, а Рух сыграл не так агрессивно, как в своем первом матче».

«Еврокубки? Ожидания очень большие от украинских команд. Шахтер на подъеме, показали класс в той же игре с Бешикташем. У них новый тренер, и сейчас они куда более дисциплинированные в обороне. Динамо легко прошло первый этап квалификации, а с Пафосом будет второй матч. У них много моментов было, не реализовали. Думаю, у киевлян есть все, чтобы выйти дальше».

«Полесье? Я доволен, что у них 11 украинских игроков выходит в старте. Рад, что Руслан Ротань доверяет украинцам, у которых есть большая ответственность. И они сделали результат», – сказал Ребров.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
