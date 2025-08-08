Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 19:14 | Обновлено 08 августа 2025, 20:23
Подопечные Александра Шовковского удвоили преимущество в поединке с львовским клубом

ФК Рух Львов. Виталий Холод

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

На 47-й минуте защитник львовского клуба Виталий Холод неудачно пытался выбить мяч после навеса игрока «Динамо» Константина Вивчаренко. В итоге мяч залетел в собственные ворота.

ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Динамо Виталий Холод Константин Вивчаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
