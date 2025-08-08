ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Подопечные Александра Шовковского удвоили преимущество в поединке с львовским клубом
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 47-й минуте защитник львовского клуба Виталий Холод неудачно пытался выбить мяч после навеса игрока «Динамо» Константина Вивчаренко. В итоге мяч залетел в собственные ворота.
ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!