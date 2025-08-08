Результат превыше всего. Полтава минимально победила Верес

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко по сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе своих подопечных сделал одну замену: вместо Максима Марусича на поле вышел дебютировавший в УПЛ Вадим Пидлепич. В «Вересе» Олег Шандрук, несмотря на поражение от «Динамо», кадровых изменений не сделал.

Хозяева при поддержке своих болельщиков активнее приступили к игре. В дебюте поединка Одарюк пробивал в ближний угол, но Горох ликвидировал угрозу. Гости тоже активно искали пути взятия ворот соперника. На острие атак «Вереса» часто оказывался Ндукве, однако его завершающим ударам не хватало точности.

А атака «Полтавы» правым краем завершилась первым в УПЛ домашним голом полтавского клуба. Бужин сделал передачу в штрафную, где первым на добивании оказался защитник Веремиенко, который метко пробил низом в дальний угол. Для Веремиенко это был 1-й гол в УПЛ – в 9-й игре.

Хозяева не стали играть на удержание счёта и продолжали больше контролировать мяч. Игровых столкновений было достаточно и гости пытались сравнять счёт, но опасных моментов не возникало.

Во время перерыва Олег Шандрук, пытаясь изменить ход поединка, произвел две замены. Игроки «Вереса» больше владели мячом и выполнили много стандартов, но полтавчане удачно разрушали атаки гостей. Напряжение на поле нарастало и арбитру часто приходилось останавливать игру.

Одна из атак «Вереса» завершилась тем, что мяч все же оказался в сетке ворот «Полтавы». Однако арбитр после видеопросмотра гол Ципота не засчитал, зафиксировав положение вне игры. Очередная атака ровенчан завершилась суетой у ворот Восконяна, однако до точного удара дело не дошло.

Очередная атака гостей завершилась тем, что Галенков с линии ворот выбил мяч после удара Харатина и тут же не хватило точности завершающему удару Ндукве. Лавина атак на ворота «Полтавы» продолжалась и уже Восконян спасает ворота после удара Харатина. А за десять минут до конца игры прозвучала воздушная тревога и матч был прерван.

После возобновления матча возобновились и атаки «Вереса», и игровые столкновения. Так что арбитру часто приходилось показывать игрокам желтые карточки. Полтавчане при первой возможности опасно проводили контратаки, одна из которых завершилась опасным ударом Одарюка.

Так Полтава одержала первую историческую победу в УПЛ. «Верес» уезжает из Кропивницкого с неприятными для клуба действующими сериалами. Безвыигрышная серия ровенчан в УПЛ продолжается 7 игр: ничья и 6 поражений. Пропускной сериал «Вереса» в чемпионате длится 10 игр – 18 голов, а на чужом поле – 6 игр: 13 голов. Проигрышная гостевая серия «красно-черных» длится в УПЛ четыре игры.

Наши оценки:

«Полтава» (замены): Опанасенко – 6,0, Стрельцов – б/о

«Верес» (замены): Ципот – 6,0, Уолли – 6,0, Куция – 6,0, Клёц – б/о

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Полтава» – «Верес» - 1:0

Голы: Веремиенко, 34

Предупреждения: Веремиенко, 72, Галенков, 85 – Куция, 82

«Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин – Мисюра, Плахтырь – Галенков, Одарюк, Хахлёв (Опанасенко, 75) – Вивдич (Стрельцов, 90+4)

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис (Клёц, 89) – Кучеров (Куция, 59), Харатин, Бойко – Шарай (Ципот, 46), Стень (Уоллі, 46), Ндукве

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион: «Звезда» имени Р. Берёзкина (Кропивницкий)

Удары (в створ): 9 (2) – 14 (2)

Угловые: 4 – 9

Оффсайды: 0 – 2

ПОЛТАВА – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C