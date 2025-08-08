Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результат превыше всего. Полтава минимально победила Верес
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 – FT 1 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:05 | Обновлено 08 августа 2025, 18:52
833
3

Результат превыше всего. Полтава минимально победила Верес

Гол Веремиенко принес полтавскому клубу первые 3 очка в элите украинского футбола

08 августа 2025, 18:05 | Обновлено 08 августа 2025, 18:52
833
3
Результат превыше всего. Полтава минимально победила Верес
УПЛ

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко по сравнению с предыдущим матчем в стартовом составе своих подопечных сделал одну замену: вместо Максима Марусича на поле вышел дебютировавший в УПЛ Вадим Пидлепич. В «Вересе» Олег Шандрук, несмотря на поражение от «Динамо», кадровых изменений не сделал.

Хозяева при поддержке своих болельщиков активнее приступили к игре. В дебюте поединка Одарюк пробивал в ближний угол, но Горох ликвидировал угрозу. Гости тоже активно искали пути взятия ворот соперника. На острие атак «Вереса» часто оказывался Ндукве, однако его завершающим ударам не хватало точности.

А атака «Полтавы» правым краем завершилась первым в УПЛ домашним голом полтавского клуба. Бужин сделал передачу в штрафную, где первым на добивании оказался защитник Веремиенко, который метко пробил низом в дальний угол. Для Веремиенко это был 1-й гол в УПЛ – в 9-й игре.

Хозяева не стали играть на удержание счёта и продолжали больше контролировать мяч. Игровых столкновений было достаточно и гости пытались сравнять счёт, но опасных моментов не возникало.

Во время перерыва Олег Шандрук, пытаясь изменить ход поединка, произвел две замены. Игроки «Вереса» больше владели мячом и выполнили много стандартов, но полтавчане удачно разрушали атаки гостей. Напряжение на поле нарастало и арбитру часто приходилось останавливать игру.

Одна из атак «Вереса» завершилась тем, что мяч все же оказался в сетке ворот «Полтавы». Однако арбитр после видеопросмотра гол Ципота не засчитал, зафиксировав положение вне игры. Очередная атака ровенчан завершилась суетой у ворот Восконяна, однако до точного удара дело не дошло.

Очередная атака гостей завершилась тем, что Галенков с линии ворот выбил мяч после удара Харатина и тут же не хватило точности завершающему удару Ндукве. Лавина атак на ворота «Полтавы» продолжалась и уже Восконян спасает ворота после удара Харатина. А за десять минут до конца игры прозвучала воздушная тревога и матч был прерван.

После возобновления матча возобновились и атаки «Вереса», и игровые столкновения. Так что арбитру часто приходилось показывать игрокам желтые карточки. Полтавчане при первой возможности опасно проводили контратаки, одна из которых завершилась опасным ударом Одарюка.

Так Полтава одержала первую историческую победу в УПЛ. «Верес» уезжает из Кропивницкого с неприятными для клуба действующими сериалами. Безвыигрышная серия ровенчан в УПЛ продолжается 7 игр: ничья и 6 поражений. Пропускной сериал «Вереса» в чемпионате длится 10 игр – 18 голов, а на чужом поле – 6 игр: 13 голов. Проигрышная гостевая серия «красно-черных» длится в УПЛ четыре игры.

Наши оценки:

«Полтава» (замены): Опанасенко – 6,0, Стрельцов – б/о

«Верес» (замены): Ципот – 6,0, Уолли – 6,0, Куция – 6,0, Клёц – б/о

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

«Полтава» – «Верес» - 1:0

Голы: Веремиенко, 34

Предупреждения: Веремиенко, 72, Галенков, 85 – Куция, 82

«Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин – Мисюра, Плахтырь – Галенков, Одарюк, Хахлёв (Опанасенко, 75) – Вивдич (Стрельцов, 90+4)

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис (Клёц, 89) – Кучеров (Куция, 59), Харатин, Бойко – Шарай (Ципот, 46), Стень (Уоллі, 46), Ндукве

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион: «Звезда» имени Р. Берёзкина (Кропивницкий)

Удары (в створ): 9 (2) – 14 (2)

Угловые: 4 – 9

Оффсайды: 0 – 2

ПОЛТАВА – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

По теме:
ВИДЕО. 2:0 во Львове. Рух помог Динамо и забил в собственные ворота
Виталий ГРУША: «Настраиваемся на положительный результат»
Было ли нарушение? Судья не поставил пенальти в ворота Динамо после VAR
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Верес Ровно Полтава - Верес отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ
Футбол | 08 августа 2025, 18:20 0
ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ
ФОТО. Скоро объявлять заявку сборной. Ребров прибыл на матч Динамо в УПЛ

Команде через месяц стартовать в отборе ЧМ-2026

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08 августа 2025, 07:01 4
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?

Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Футбол | 08.08.2025, 03:24
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08.08.2025, 11:16
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
можна поздоровити Полтаву і її вболівальників
з першою перемогою в УПЛ !!!
Ответить
+5
Singularis
Полтава Сити - герои.)
Ответить
+2
C.Пеклов
Повезло Полтаві.
Ответить
0
Популярные новости
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 4
Футбол
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
07.08.2025, 04:17
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 1
Бокс
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем