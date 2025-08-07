Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 22:33 |
88
0

Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Первый домашний матч «Полтавы» в УПЛ

07 августа 2025, 22:33 |
88
0
Полтава – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Верес

В пятницу, 8 августа, «Полтава» в Кропивницком сыграет первый в статусе хозяина поля матч УПЛ против «Вереса». Раньше соперники не встречались в официальных турнирах.

Полтава

В прошлом туре полтавчане дебютировали в УПЛ, уступив во Львове «Руху» со счетом 1:2. В этой игре главный тренер полтавского клуба Павел Матвийченко задействовал 15 игроков, из которых семь сыграли свои первые матчи в УПЛ. Среди новичков элитного дивизиона Украины выделим Евгения Мисюру, забившего гол в свои ворота, и Святослава Шаповалова, который был удален с поля. И, играя в меньшинстве, «Полтава» пропустила второй гол.

В пятницу может забить 10-й гол в УПЛ самый опытный игрок «Полтавы» Евгений Опапасенко, в активе которого 207 игр в чемпионатах. Руководство полтавского клуба приглашает болельщиков создать настоящую полтавскую атмосферу на трибунах. Организуется подвоз болельщиков из Полтавы в Кропивницкий.

Верес

«Красно-черные» новый сезон начали домашним матчем против действующего чемпиона «Динамо» и уступили со счетом 0:1. В составе «Вереса» дебютировали в УПЛ четверо игроков, в том числе три легионера – Константинос Стамулис, Кай Ципот и Аладжи Уолли.

В Кропивницкий «Верес» едет с неприятными для клуба действующими сериалами. Безвыигрышная серия ровенчан в УПЛ длится 6 игр: ничья и 5 поражений. Пропускной сериал «Вереса» в чемпионате длится 9 игр – 17 голов, а на чужом поле – 5 игр: 12 голов. Проигрышная гостевая серия «красно-черных» длится в УПЛ три игры. Вместе с тем, «Верес» при Олеге Шандруке может забить 50-й гол в чемпионатах (еще один мяч), а Дмитрий Клец может забить 10-й гол в УПЛ.

Статистика встреч

Ранее соперники не встречались в официальных турнирах и откроют счет личных встреч в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Резников (Каменское), который в УПЛ провел 10 матчей. «Верес» при Резникове провел одну игру и дома сыграл вничью. «Полтава» при этом арбитре проведет дебютный матч.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная серия «Верес» в УПЛ продолжается 6 игр. Полтавчане же будут стремиться набрать первые очки в УПЛ. Прогнозируем ничью в Кропивницком.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Бужин, Мисюра, Веремиенко, Кононов, Плахтыр, Хахлев, Одарюк, Марусич, Галенков, Вивдич.

«Верес»: Горох, Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Стень, В. Шарай, Ндукве.

Прогноз Sport.ua
Полтава
8 августа 2025 -
15:30
Верес
Ничья 3.20 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Легионер Шахтера: «Пограничники пока не узнают – не заслужил я»
Полтава – Верес. Текстовая трансляция матча
Стало известно, когда ивуарийский новичок сможет помочь Александрии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Верес Ровно прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 9
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07 августа 2025, 09:40 2
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»

Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру

Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Футбол | 07.08.2025, 15:12
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Безерра – яркий пример того, как неграндам УПЛ нужно работать на рынке
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Футбол | 07.08.2025, 21:19
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Экс-звезда Динамо удивило заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07.08.2025, 00:01
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем