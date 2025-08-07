В пятницу, 8 августа, «Полтава» в Кропивницком сыграет первый в статусе хозяина поля матч УПЛ против «Вереса». Раньше соперники не встречались в официальных турнирах.

Полтава

В прошлом туре полтавчане дебютировали в УПЛ, уступив во Львове «Руху» со счетом 1:2. В этой игре главный тренер полтавского клуба Павел Матвийченко задействовал 15 игроков, из которых семь сыграли свои первые матчи в УПЛ. Среди новичков элитного дивизиона Украины выделим Евгения Мисюру, забившего гол в свои ворота, и Святослава Шаповалова, который был удален с поля. И, играя в меньшинстве, «Полтава» пропустила второй гол.

В пятницу может забить 10-й гол в УПЛ самый опытный игрок «Полтавы» Евгений Опапасенко, в активе которого 207 игр в чемпионатах. Руководство полтавского клуба приглашает болельщиков создать настоящую полтавскую атмосферу на трибунах. Организуется подвоз болельщиков из Полтавы в Кропивницкий.

Верес

«Красно-черные» новый сезон начали домашним матчем против действующего чемпиона «Динамо» и уступили со счетом 0:1. В составе «Вереса» дебютировали в УПЛ четверо игроков, в том числе три легионера – Константинос Стамулис, Кай Ципот и Аладжи Уолли.

В Кропивницкий «Верес» едет с неприятными для клуба действующими сериалами. Безвыигрышная серия ровенчан в УПЛ длится 6 игр: ничья и 5 поражений. Пропускной сериал «Вереса» в чемпионате длится 9 игр – 17 голов, а на чужом поле – 5 игр: 12 голов. Проигрышная гостевая серия «красно-черных» длится в УПЛ три игры. Вместе с тем, «Верес» при Олеге Шандруке может забить 50-й гол в чемпионатах (еще один мяч), а Дмитрий Клец может забить 10-й гол в УПЛ.

Статистика встреч

Ранее соперники не встречались в официальных турнирах и откроют счет личных встреч в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Резников (Каменское), который в УПЛ провел 10 матчей. «Верес» при Резникове провел одну игру и дома сыграл вничью. «Полтава» при этом арбитре проведет дебютный матч.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная серия «Верес» в УПЛ продолжается 6 игр. Полтавчане же будут стремиться набрать первые очки в УПЛ. Прогнозируем ничью в Кропивницком.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Бужин, Мисюра, Веремиенко, Кононов, Плахтыр, Хахлев, Одарюк, Марусич, Галенков, Вивдич.

«Верес»: Горох, Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Стень, В. Шарай, Ндукве.