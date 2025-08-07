Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 22:49
Полтава – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Полтава – Верес. Текстовая трансляция матча
Фк Верес

В пятницу, 8 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Вересом». Матч пройдет в Кропивницком на стадионе «Звезда» имени Р. Берёзкина, игра начнется в 15:30.

В стартовом туре нового сезона полтавчане открыли свои выступления в элитном дивизионе поединком против «Руха». Несмотря на поражение, «Полтава» довольно неплохо выглядела на поле и имела реальную возможность взять первые очки в УПЛ, но, все же, пропущенный гол на последних минутах, и красная карточка оставили новичка чемпионата Украины с нулем. Поэтому уже в этом туре подопечные Матвийченко попытаются добыть положительный результат во встрече против крепкого середняка УПЛ – ровенского «Вереса».

Ровенчане в свою очередь тоже начали сезон с не очень положительного результата, минимально проиграв киевскому «Динамо» (0:1). Однако Олег Шандрук отметил, что это только первая игра сезона, где все игроки пока не до конца готовы на 100 процентов. На очереди уже поединок против новичка Премьер-лиги «Полтавы», где «Вересу» нужно открывать счет набранным очкам в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полтава» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Полтава
8 августа 2025 -
15:30
Верес
