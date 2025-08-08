Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава – Верес – 1:0. Первая победа в УПЛ. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Полтава
08.08.2025 15:30 – FT 1 : 0
Верес
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 18:01 | Обновлено 08 августа 2025, 18:05
Полтава – Верес – 1:0. Первая победа в УПЛ. Видео голов и обзор матча

8 августа проходит матч 2-го тура чемпионата Украины

Полтава – Верес – 1:0. Первая победа в УПЛ. Видео голов и обзор матча
ФК Верес

8 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полтава» из одноименного города и «Верес» из Ровно.

Местом поединка футбольной команды стал стадион «Звезда» в Кропивницком. Матч обслуживал арбитр Денис Резников из города Каменское.

На 34-й минуте матча защитник номинальных хозяев Олег Веремиенко начал опасную атаку, которую сам игрок завершил забитым мячом. Больше в первом тайме клубы голов не оформляли.

Во втором тайме гости пытались вернуться в игру: контролировали мяч, больше нанесли ударов, однако все старания коту под хвост. «Полтава» удержала преимущество и оформила первую победу в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 8 августа

«Полтава» – «Верес» – 1:0

Голы: Веремиенко, 34

ГОЛ! 1:0, Веремиенко, 34 мин

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Веремиенко (Полтава).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
