Полтава – Верес – 1:0. Первая победа в УПЛ. Видео голов и обзор матча
8 августа проходит матч 2-го тура чемпионата Украины
8 августа в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полтава» из одноименного города и «Верес» из Ровно.
Местом поединка футбольной команды стал стадион «Звезда» в Кропивницком. Матч обслуживал арбитр Денис Резников из города Каменское.
На 34-й минуте матча защитник номинальных хозяев Олег Веремиенко начал опасную атаку, которую сам игрок завершил забитым мячом. Больше в первом тайме клубы голов не оформляли.
Во втором тайме гости пытались вернуться в игру: контролировали мяч, больше нанесли ударов, однако все старания коту под хвост. «Полтава» удержала преимущество и оформила первую победу в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 8 августа
«Полтава» – «Верес» – 1:0
Голы: Веремиенко, 34
ГОЛ! 1:0, Веремиенко, 34 мин
События матча
