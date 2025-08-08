Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Наш соперник – новая команда»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Металлиста 1925»
Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
– Ярослав, как команда настраивается на первый домашний поединок сезона?
– Настраиваемся в штатном режиме. Мы провели полноценный недельный тренировочный цикл и готовы к первому домашнему матчу. Конечно, мы соскучились по болельщикам, домашней арене и вообще по футболу в Кривом Роге.
– В какой футбол играет «Металлист 1925»?
– Наш соперник – новая команда, которая только что вернулась в УПЛ. У нее есть квалифицированные и опытные исполнители, она играет в атакующий футбол и любит контролировать игру. Мы серьезно настраиваемся как на эту команду, так и на каждый отдельный матч.
– Наконец-то «Кривбас» увидит своих болельщиков. Какие ожидания от встречи?
– Очень ждем встречи. Дорогие болельщики, пользуясь случаем, хотим пригласить вас на первый домашний матч «Кривбасса» против «Металлиста 1925». Именно вы заряжаете нас и подталкиваете вперед – только к победам.
Матч «Кривбас» – «Металлист 1925» состоится 9 августа в 13:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг
Мирослав Ступар поддержал недовольство Арды Турана