Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Наш соперник – новая команда»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 15:20 |
55
0

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Металлиста 1925»

ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

– Ярослав, как команда настраивается на первый домашний поединок сезона?

– Настраиваемся в штатном режиме. Мы провели полноценный недельный тренировочный цикл и готовы к первому домашнему матчу. Конечно, мы соскучились по болельщикам, домашней арене и вообще по футболу в Кривом Роге.

– В какой футбол играет «Металлист 1925»?

– Наш соперник – новая команда, которая только что вернулась в УПЛ. У нее есть квалифицированные и опытные исполнители, она играет в атакующий футбол и любит контролировать игру. Мы серьезно настраиваемся как на эту команду, так и на каждый отдельный матч.

– Наконец-то «Кривбас» увидит своих болельщиков. Какие ожидания от встречи?

– Очень ждем встречи. Дорогие болельщики, пользуясь случаем, хотим пригласить вас на первый домашний матч «Кривбасса» против «Металлиста 1925». Именно вы заряжаете нас и подталкиваете вперед – только к победам.

Матч «Кривбас» – «Металлист 1925» состоится 9 августа в 13:00 по киевскому времени.

Ярослав Шевченко Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Металлист 1925
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
