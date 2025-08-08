Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Делаем петицию, чтобы Ризныка не продавали!» Реакция фанов на матч Шахтера
Лига Европы
08 августа 2025, 12:09 |
Команда Арды Турана разошлась миром с «Панатинаикосом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

«Шахтер» провел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана на выезде сыграли вничью 0:0 с греческим «Панатинаикосом».

Отлично себя проявил голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык. В нескольких эпизодах о н выручал свою команду.

«Шахтер» также упустил несколько возможностей забить. Был спорный момент в штрафной «Панатинаикоса», в результате которого Эгиналду получил травму. Но пенальти арбитр не назначил.

Теперь все решиться в ответном матче. Болельщики надеются, что «Шахтер» сможет пройти в следующий раунд.

drama: Судья лев матча. Спасибо за спасение Панатинаикоса.

Світозар: Ризныку за этот матч надо памятник ставить.

Yana: У судьи словно была задача оборвать всю остроту атаки, свистит там, где надо и не надо.

Ilya: Хотя бы Эгиналду не вылетел, и так без Кевина все очень плохо в плане завершения, да и Траоре на травме.

Тим: Ризнык – это что-то с чем-то, как он это все тянет? 🔥🔥🔥

Андрій: У нас чистый пенальти, который просто украли.

Богдан Д: Делаем петицию, чтобы Ризныка не продавали!!!

Никита: Вообще игра очень интересная была. Но когда ты болеешь за команду то хочется спокойно победы а не интересной ничьей.

K. Viacheslav: Однозначно, Ризнык лучший сегодня. Но и игра Матвиенко понравилась. Наконец, он снова показывает свои умения протянуть мяч и отдать хорошую первую передачу.

Alex: Ну что сказать, Турану еще работать и работать.

Оцените материал
sania
Якщо в фанів Шахтаря надія лише на Різника...
