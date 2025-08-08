Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Игорь Леонов назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Панатинаикосом

Экс-игрок донецкого клуба выделил Дмитрия Ризныка

Игорь Леонов назвал лучшего игрока Шахтера в матче с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Игорь Леонов в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучшего игрока «горняков» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Панатинаикосом»:

– А кто по этой игре вам понравился в составе гостей?
– В принципе, все сыграли ровно. Но если все-таки называть фамилии, то отметил бы пару центральных защитников Бондарь-Матвиенко, но MVP матча для меня Ризнык. Его сейвы были прекрасными. Не зря сейчас за этим вратарем следят скауты авторитетных европейских клубов. Его игра сейчас выглядит уверенной, что дает уверенность всей команде.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» ведет переговоры по трансферу нападающего.

Игорь Леонов Дмитрий Ризнык Панатинаикос - Шахтер Шахтер Донецк Лига Европы
