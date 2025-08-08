Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»
Лига Европы
08 августа 2025, 07:14 | Обновлено 08 августа 2025, 07:32
Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»

Легендарный игрок «Шахтера» подвел итог квалификационного матча Лиги Европы против «Панатинаикоса»

Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Вчера, 7 августа, в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтер» в гостях сыграл вничью – 0:0 с греческим «Панатинаикосом». О перипетиях этого матча эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший защитник «горняков» Игорь Леонов, который в свое время провел за донетчан 250 игр.

– Игорь Иванович, показалось, что матч с «Панатинаикосом» был пока самым сложным для «Шахтера» в нынешнем сезоне. Вы согласны?
– Без сомнения. «Горняки» хоть и владели игровым преимуществом, но полностью разбежаться они не смогли. Виной всему футболисты греческой команды. Их главный тренер хорошо изучил возможности донетчан.

– Чего не хватило «Шахтеру», чтобы взломать оборону «Панатинаикоса»?
– Греки неплохо перестраивались, хорошо перекрывали зоны. Жаль, что из тех моментов, которые были у «горняков» не удалось выжать максимум, то есть, забить хотя бы один гол. Но ничего, впереди ответный матч и он, на мой взгляд, будет совсем другим.

– Кевина в атаке не хватало?
– Конечно. Это индивидуально сильный исполнитель, который может обыграть соперника один в один. Кевин может вытаскивать на себя игроков соперника, что дает свободу партнерам по команде.

– А кто по этой игре вам понравился в составе гостей?
– В принципе, все сыграли ровно. Но если все-таки называть фамилии, то отметил бы пару центральных защитников Бондарь-Матвиенко, но MVP матча для меня Ризнык. Его сейвы были прекрасными. Не зря сейчас за этим вратарем следят скауты авторитетных европейских клубов. Его игра сейчас выглядит уверенной, что дает уверенность всей команде.

– Судаков пока не впечатляет?
– В прошлом сезоне Георгий играл атакующего опорного полузащитника, действуя из глубины. Он хорошо видит поле, и у него классно получалось разгонять атаки команды. А сейчас Арда Туран ставит полузащитника десяткой. Но там немного другие функции. Возможно, Жора пока адаптируется к новой роли, поэтому и не все получается. Судаков сейчас находится не в своей тарелке. Там ему пока сложнее показать все свои сильнейшие качества.

– Греки вас чем-то удивили?
– В какой-то мере, да. Как я уже сказал, они не дали разбежаться игрокам «Шахтера», особенно бразильцам. Греки действовали с максимальной отдачей, самоотверженно. Но это и неудивительно, поскольку трибуны не давали хозяевам расслабиться.

В ответном матче «горнякам» нужно быть предельно внимательными. Если соперник забьет, то потом может окопаться у своих ворот, а в таких случаях пробить оборону очень сложно, если команда еще и хорошо обучена.

– Для «Шахтера» этот результат позитивный?
– Почему нет? На выезде команда заработала ничью, причем, не отсиживаясь в обороне, поэтому на ответный матч я смотрю с оптимизмом.

– Чего ждать от «Шахтера» в Кракове через неделю?
– Я уверен, что «горняки» будут действовать агрессивно с первых минут. И если наша команда забьет быстрый гол, то довести дело до общей победы будет не таким уж сложным делом для подопечных Арды Турана. Я практически уверен, что в плей-офф раунд Лиги Европы выйдет украинская команда.

Лига Европы Шахтер Донецк Панатинаикос Арда Туран Валерий Бондарь Николай Матвиенко Георгий Судаков Игорь Леонов Кевин (Шахтер) Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Перець
В нього на голові кастрюля заважає думати , що робити з мячем протягом останніх 6 місяців
