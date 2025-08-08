Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»

Вчера, 7 августа, в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Шахтер» в гостях сыграл вничью – 0:0 с греческим «Панатинаикосом». О перипетиях этого матча эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший защитник «горняков» Игорь Леонов, который в свое время провел за донетчан 250 игр.

– Игорь Иванович, показалось, что матч с «Панатинаикосом» был пока самым сложным для «Шахтера» в нынешнем сезоне. Вы согласны?

– Без сомнения. «Горняки» хоть и владели игровым преимуществом, но полностью разбежаться они не смогли. Виной всему футболисты греческой команды. Их главный тренер хорошо изучил возможности донетчан.

– Чего не хватило «Шахтеру», чтобы взломать оборону «Панатинаикоса»?

– Греки неплохо перестраивались, хорошо перекрывали зоны. Жаль, что из тех моментов, которые были у «горняков» не удалось выжать максимум, то есть, забить хотя бы один гол. Но ничего, впереди ответный матч и он, на мой взгляд, будет совсем другим.

– Кевина в атаке не хватало?

– Конечно. Это индивидуально сильный исполнитель, который может обыграть соперника один в один. Кевин может вытаскивать на себя игроков соперника, что дает свободу партнерам по команде.

– А кто по этой игре вам понравился в составе гостей?

– В принципе, все сыграли ровно. Но если все-таки называть фамилии, то отметил бы пару центральных защитников Бондарь-Матвиенко, но MVP матча для меня Ризнык. Его сейвы были прекрасными. Не зря сейчас за этим вратарем следят скауты авторитетных европейских клубов. Его игра сейчас выглядит уверенной, что дает уверенность всей команде.

– Судаков пока не впечатляет?

– В прошлом сезоне Георгий играл атакующего опорного полузащитника, действуя из глубины. Он хорошо видит поле, и у него классно получалось разгонять атаки команды. А сейчас Арда Туран ставит полузащитника десяткой. Но там немного другие функции. Возможно, Жора пока адаптируется к новой роли, поэтому и не все получается. Судаков сейчас находится не в своей тарелке. Там ему пока сложнее показать все свои сильнейшие качества.

– Греки вас чем-то удивили?

– В какой-то мере, да. Как я уже сказал, они не дали разбежаться игрокам «Шахтера», особенно бразильцам. Греки действовали с максимальной отдачей, самоотверженно. Но это и неудивительно, поскольку трибуны не давали хозяевам расслабиться.

В ответном матче «горнякам» нужно быть предельно внимательными. Если соперник забьет, то потом может окопаться у своих ворот, а в таких случаях пробить оборону очень сложно, если команда еще и хорошо обучена.

– Для «Шахтера» этот результат позитивный?

– Почему нет? На выезде команда заработала ничью, причем, не отсиживаясь в обороне, поэтому на ответный матч я смотрю с оптимизмом.

– Чего ждать от «Шахтера» в Кракове через неделю?

– Я уверен, что «горняки» будут действовать агрессивно с первых минут. И если наша команда забьет быстрый гол, то довести дело до общей победы будет не таким уж сложным делом для подопечных Арды Турана. Я практически уверен, что в плей-офф раунд Лиги Европы выйдет украинская команда.