ВИДЕО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с Левым Берегом-2
Опубликованы лучшие видеофрагменты товарищеского матча
Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью в контрольном матче против «Левого Берега-2» (2:2)
Встреча состоялась во время селекционного сбора подопечных Дмитрия Михайленко в Киеве, который прошел с 3 по 6 августа.
В составе сине-желтых голами отметились Кичун и Денисов, соперник ответил результативными ударами Пасичного и Мищенко.
Товарищеский матч
6 августа, Киев, стадион имени Банникова
Украина U-19 – Левый Берег-2 Киев – 2:2 (1:0)
Голы: Кичун, 21, Денисов, 82 – Пасичный, 58, Мищенко, 61
