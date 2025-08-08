Юношеская сборная Украины U-19 сыграла вничью в контрольном матче против «Левого Берега-2» (2:2)

Встреча состоялась во время селекционного сбора подопечных Дмитрия Михайленко в Киеве, который прошел с 3 по 6 августа.

В составе сине-желтых голами отметились Кичун и Денисов, соперник ответил результативными ударами Пасичного и Мищенко.

Товарищеский матч

6 августа, Киев, стадион имени Банникова

Украина U-19 – Левый Берег-2 Киев – 2:2 (1:0)

Голы: Кичун, 21, Денисов, 82 – Пасичный, 58, Мищенко, 61

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с Левым Берегом-2