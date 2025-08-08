Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев
07.08.2025 22:00 – FT 0 : 2
Лига конференций
08 августа 2025, 04:49 | Обновлено 08 августа 2025, 04:51
С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев

Хиберниан унизил сербскую команду в первом матче Q3 Лиги конференций 2025/26

С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев
7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Партизан и Хиберниан.

Поединок прошел на стадионе в Белграде, Сербия. Гости одержали победу со счетом 2:0.

Голами за шотландский коллектив дубль оформил 32-летний австралийский форвард Мартин Бойл. Второй мяч он забил с пенальти.

Партизан, который в Q2 ЛК прошел Александрию, доигрывал встречу с Хибернианом вдесятером – на 34-й минуте вторую желтую получил Вукасин Джурджевич.

Победитель противостояния в четвертом круге квалификации Лиги конференций поборется с проигравшим в паре Линкольн Ред Импс – Ноа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Партизан (Сербия) – Хиберниан (Шотландия) – 0:2

Голы: Бойл, 40, 70 (пен.)

Удаление: Джурджевич, 34

Партизан Белград Хиберниан (Шотландия) Лига конференций удаление (красная карточка) пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
