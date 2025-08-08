С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Партизан и Хиберниан.

Поединок прошел на стадионе в Белграде, Сербия. Гости одержали победу со счетом 2:0.

Голами за шотландский коллектив дубль оформил 32-летний австралийский форвард Мартин Бойл. Второй мяч он забил с пенальти.

Партизан, который в Q2 ЛК прошел Александрию, доигрывал встречу с Хибернианом вдесятером – на 34-й минуте вторую желтую получил Вукасин Джурджевич.

Победитель противостояния в четвертом круге квалификации Лиги конференций поборется с проигравшим в паре Линкольн Ред Импс – Ноа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Партизан (Сербия) – Хиберниан (Шотландия) – 0:2

Голы: Бойл, 40, 70 (пен.)

Удаление: Джурджевич, 34

Getty Images/Global Images Ukraine

