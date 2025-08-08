С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев
Хиберниан унизил сербскую команду в первом матче Q3 Лиги конференций 2025/26
7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Партизан и Хиберниан.
Поединок прошел на стадионе в Белграде, Сербия. Гости одержали победу со счетом 2:0.
Голами за шотландский коллектив дубль оформил 32-летний австралийский форвард Мартин Бойл. Второй мяч он забил с пенальти.
Партизан, который в Q2 ЛК прошел Александрию, доигрывал встречу с Хибернианом вдесятером – на 34-й минуте вторую желтую получил Вукасин Джурджевич.
Победитель противостояния в четвертом круге квалификации Лиги конференций поборется с проигравшим в паре Линкольн Ред Импс – Ноа.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3
Партизан (Сербия) – Хиберниан (Шотландия) – 0:2
Голы: Бойл, 40, 70 (пен.)
Удаление: Джурджевич, 34
