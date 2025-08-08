Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера
Лига конференций
Сент-Патрикс Атлетик
07.08.2025 21:45 – FT 1 : 4
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 августа 2025, 04:29 | Обновлено 08 августа 2025, 04:32
210
0

Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера

Черные орлы разгромили Сент-Патрикс со счетом 4:1 в первом матче Q3 Лиги конференций

08 августа 2025, 04:29 | Обновлено 08 августа 2025, 04:32
210
0
Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Сент-Патрикс и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Талла в Дублине, Ирландия. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик для черных орлов оформил Тэмми Абрахам. Еще один мяч у турецкого коллектива забил Жоау Мариу, а у хозяева единственным автором гола стал Саймон Пауэр.

Бешикташ вылетел в отбор Лиги конференций после поражения от Шахтера (2:4, 0:2) во втором круге квалификации Лиги Европы.

Ответная встреча между Сент-Патриксом и Бешикташем запланирована на 14 число в Стамбуле.

Победитель противостояния в Q4 ЛК поборется либо против Лозанны, либо против Астаны.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Сент-Патрикс (Ирландия) – Бешикташ (Турция) – 1:4

Голы: Пауэр, 49 – Жоау Мариу, 8, Абрахам, 14, 23, 43 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Без Кочергина атаки нет. Ракув уступил Маккаби Хайфа с Ермаковым
С детства за Хиберниан. Партизан потерпел позорное поражение от шотландцев
Сент-Патрикс Бешикташ Лига конференций Тэмми Абрахам пенальти Жоау Мариу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07 августа 2025, 05:00 3
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой

Итальянский клуб уступил со счетом 4:0

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Футбол | 08.08.2025, 01:35
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Футбол | 08.08.2025, 04:04
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем