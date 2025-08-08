Хет-трик Абрахама за тайм. Бешикташ реабилитировался за фиаско от Шахтера

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Сент-Патрикс и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Талла в Дублине, Ирландия. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик для черных орлов оформил Тэмми Абрахам. Еще один мяч у турецкого коллектива забил Жоау Мариу, а у хозяева единственным автором гола стал Саймон Пауэр.

Бешикташ вылетел в отбор Лиги конференций после поражения от Шахтера (2:4, 0:2) во втором круге квалификации Лиги Европы.

Ответная встреча между Сент-Патриксом и Бешикташем запланирована на 14 число в Стамбуле.

Победитель противостояния в Q4 ЛК поборется либо против Лозанны, либо против Астаны.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Сент-Патрикс (Ирландия) – Бешикташ (Турция) – 1:4

Голы: Пауэр, 49 – Жоау Мариу, 8, Абрахам, 14, 23, 43 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine