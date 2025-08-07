Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 19:40 | Обновлено 07 августа 2025, 20:10
Сент-Патрикс – Бешикташ. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги конференций

Матч начнется 7 августа в 21:45 по Киеву

ФК Бешикташ

В четверг, 7 августа состоится игра 3-го раунда квалификации Лиги конференций между ирландским «Сент-Патрикс» и турецким «Бешиктащем». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Сент-Патрикс

После 26 игр текущего сезона чемпионата Ирландии коллектив имеет на счету 35 очков и занимает 6-ю строчку, отставая от лидера на 17 баллов. Однако от зоны еврокубков расстояние чуть меньше – 6 зачетных пунктов. В кубке коллектив уже дошел до стадии 1/8 финала, где скоро встретится с действующим чемпионом «Шелбурном».

В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций коллектив одолел литовский «Гегельманн», а впоследствии победил эстонский «Нимме Калью».

Бешикташ

В прошлом сезоне чемпионата Турции клуб завоевал 62 очка и занял 4-е место, получив право играть в отборе Лиги Европы. Из кубка страны команда Оле-Гуннара Сульшера вылетела в четвертьфинале из-за поражения «Гезтепе».

Во 2-м раунде квалификации ЛЕ турки противостояли донецкому «Шахтеру» и, судя по комментариям игроков «Бешикташа», надеялись на легкий проход дальше. Тем не менее, украинская команда дважды победила с общим счетом 6:2.

Личные встречи

Коллектив ни разу не встречался в очных поединках.

Интересные факты

  • В последних 8 выездных играх «Сент-Патрикс» одержали 3 победы, дважды проиграли и 3 раза сыграли вничью.
  • «Бешикташ» пропустил всего 36 голов в прошлом сезоне турецкой Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В 18-х выездных играх Суперлиги в прошлом сезоне «Бешикташ» завоевал 27 очков – 4-й лучший результат.

Прогноз

Я поставлю на победу «Бешикташа» с форой -1.5 и коэффициентом 1.62.

Сент-Патрикс Атлетик
7 августа 2025
21:45
Бешикташ
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
