Сент-Патрикс Атлетик

Сент-Патрикс – Бешикташ. Прогноз и анонс на квалификацию Лиги конференций
Матч начнется 7 августа в 21:45 по Киеву
В четверг, 7 августа состоится игра 3-го раунда квалификации Лиги конференций между ирландским «Сент-Патрикс» и турецким «Бешиктащем». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Сент-Патрикс
После 26 игр текущего сезона чемпионата Ирландии коллектив имеет на счету 35 очков и занимает 6-ю строчку, отставая от лидера на 17 баллов. Однако от зоны еврокубков расстояние чуть меньше – 6 зачетных пунктов. В кубке коллектив уже дошел до стадии 1/8 финала, где скоро встретится с действующим чемпионом «Шелбурном».
В 1-м квалификационном раунде Лиги конференций коллектив одолел литовский «Гегельманн», а впоследствии победил эстонский «Нимме Калью».
Бешикташ
В прошлом сезоне чемпионата Турции клуб завоевал 62 очка и занял 4-е место, получив право играть в отборе Лиги Европы. Из кубка страны команда Оле-Гуннара Сульшера вылетела в четвертьфинале из-за поражения «Гезтепе».
Во 2-м раунде квалификации ЛЕ турки противостояли донецкому «Шахтеру» и, судя по комментариям игроков «Бешикташа», надеялись на легкий проход дальше. Тем не менее, украинская команда дважды победила с общим счетом 6:2.
Личные встречи
Коллектив ни разу не встречался в очных поединках.
Интересные факты
- В последних 8 выездных играх «Сент-Патрикс» одержали 3 победы, дважды проиграли и 3 раза сыграли вничью.
- «Бешикташ» пропустил всего 36 голов в прошлом сезоне турецкой Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
- В 18-х выездных играх Суперлиги в прошлом сезоне «Бешикташ» завоевал 27 очков – 4-й лучший результат.
Прогноз
Я поставлю на победу «Бешикташа» с форой -1.5 и коэффициентом 1.62.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского коуча
«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца