ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем провел свой отпуск в Монтего-Бей, на Ямайке, восстанавливаясь после операции на левом плече.

Вместо шумных вечеринок футболист выбрал семейный отдых – его сопровождала мама, а в поездке не было замечено его девушки Эшлин Кастро.

На фото Беллингем выглядит расслабленным: он загорает, пьет кокосовую воду, гуляет у водопадов и наслаждается вечерними закатами.

Особое внимание привлек трогательный момент – Джуд позирует с маленькой девочкой на руках, фото вызвало волну теплых отзывов в соцсетях.

Футболист пропустит старт сезона, но «Реал» ожидает его возвращения осенью. Отпуск на Ямайке стал для Джуда паузой перед новым рывком.