ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки
Джуд Беллингем набирался сил в полном релаксе
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем провел свой отпуск в Монтего-Бей, на Ямайке, восстанавливаясь после операции на левом плече.
Вместо шумных вечеринок футболист выбрал семейный отдых – его сопровождала мама, а в поездке не было замечено его девушки Эшлин Кастро.
На фото Беллингем выглядит расслабленным: он загорает, пьет кокосовую воду, гуляет у водопадов и наслаждается вечерними закатами.
Особое внимание привлек трогательный момент – Джуд позирует с маленькой девочкой на руках, фото вызвало волну теплых отзывов в соцсетях.
Футболист пропустит старт сезона, но «Реал» ожидает его возвращения осенью. Отпуск на Ямайке стал для Джуда паузой перед новым рывком.
