Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки
Другие новости
08 августа 2025, 02:45 |
87
0

ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки

Джуд Беллингем набирался сил в полном релаксе

08 августа 2025, 02:45 |
87
0
ФОТО. Как Беллингем провел свой отпуск на Ямайке. С мамой, и без девушки
Instagram. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем провел свой отпуск в Монтего-Бей, на Ямайке, восстанавливаясь после операции на левом плече.

Вместо шумных вечеринок футболист выбрал семейный отдых – его сопровождала мама, а в поездке не было замечено его девушки Эшлин Кастро.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Беллингем выглядит расслабленным: он загорает, пьет кокосовую воду, гуляет у водопадов и наслаждается вечерними закатами.

Особое внимание привлек трогательный момент – Джуд позирует с маленькой девочкой на руках, фото вызвало волну теплых отзывов в соцсетях.

Футболист пропустит старт сезона, но «Реал» ожидает его возвращения осенью. Отпуск на Ямайке стал для Джуда паузой перед новым рывком.

По теме:
ВИДЕО. Снуп Догга эпично поприветствовали в Чемпионшипе
ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо покоряет испанские пляжи. Горячие кадры
ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания
фото Джуд Беллингем Реал Мадрид lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Футбол | 08 августа 2025, 02:45 0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07.08.2025, 19:45
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07.08.2025, 10:24
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем