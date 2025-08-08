Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания
Другие новости
08 августа 2025, 01:00 |
485
0

ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания

Мария Конькова снова доказала, что знает, как привлечь внимание

08 августа 2025, 01:00 |
485
0
ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания
Instagram. Мария Конькова

Мария Конькова, бывшая жена легендарного футболиста Анатолия Конькова, снова привлекла внимание в соцсетях.

Она выложила фото в стильном бикини с подписью «Доброе утро», подчеркнув свою спортивную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пост быстро набрал сотни лайков и комплиментов.

Мария была замужем за экс-игроком «Динамо», у пары есть дочь Александра. Анатолий Коньков скончался 4 октября 2024 года.

По теме:
Шахтер – 4-й украинский клуб, сыгравший против Панатинаикоса в еврокубках
Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Экс-звезда Динамо удивил заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
фото Анатолий Коньков lifestyle девушки Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд – Боруссия М. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 08 августа 2025, 02:27 0
Брентфорд – Боруссия М. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Брентфорд – Боруссия М. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 8 августа в 21:30 по Киеву

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07 августа 2025, 20:16 7
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр

Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем