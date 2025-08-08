ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания

Мария Конькова, бывшая жена легендарного футболиста Анатолия Конькова, снова привлекла внимание в соцсетях.

Она выложила фото в стильном бикини с подписью «Доброе утро», подчеркнув свою спортивную фигуру.

Пост быстро набрал сотни лайков и комплиментов.

Мария была замужем за экс-игроком «Динамо», у пары есть дочь Александра. Анатолий Коньков скончался 4 октября 2024 года.