Другие новости08 августа 2025, 01:00 |
ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания
Мария Конькова снова доказала, что знает, как привлечь внимание
Мария Конькова, бывшая жена легендарного футболиста Анатолия Конькова, снова привлекла внимание в соцсетях.
Она выложила фото в стильном бикини с подписью «Доброе утро», подчеркнув свою спортивную фигуру.
Пост быстро набрал сотни лайков и комплиментов.
Мария была замужем за экс-игроком «Динамо», у пары есть дочь Александра. Анатолий Коньков скончался 4 октября 2024 года.
