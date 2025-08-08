Арда Туран имеет в своем активе уже 5 еврокубковых матчей во главе Шахтера
Интересно сравнить тренера с предыдущими иностранными специалистами, которые возглавляли «горняков»
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).
Тренер Арда Туран провел уже пять матчей в еврокубках во главе донецкого «Шахтера». В этих матчах «горняки» одержали 3 победы и 2 раза сыграли вничью.
Если сравнивать старт Турана с другими тренерами-легионерами «Шахтера» за первые 5 еврокубковых матчей, то только Паулу Фонсека может похвастаться лучшим началом.
Иностранные тренеры Шахтера в первых 5 еврокубковых матчах
Бернд Шустер, Германия (2 победы, 1 ничья, 2 поражения)
- 2003: ЛЧ, Шериф – Шахтер 0:0
- 2003: ЛЧ, Шахтер – Шериф 2:0
- 2003: ЛЧ, Шахтер – Локомотив 1:0
- 2003: ЛЧ, Локомотив – Шахтер 3:1
- 2003: КУ, Динамо Бх. – Шахтер 2:0
Мирча Луческу, Румыния (3 победы, 1 ничья, 1 поражение)
- 2004: ЛЧ, Пюник – Шахтер 1:3
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Пюник 1:0
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Брюгге 4:1
- 2004: ЛЧ, Брюгге – Шахтер 2:2
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Милан 0:1
Паулу Фонсека, Португалия (4 победы, 1 поражение)
- 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз 2:0
- 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер 2:0 (4:2 – по пенальти)
- 2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер 1:2
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир 2:0
- 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
Луиш Каштру, Португалия (1 победа, 3 ничьи, 1 поражение)
- 2019: ЛЧ, Шахтер – Манчестер Сити 0:3
- 2019: ЛЧ, Аталанта – Шахтер 1:2
- 2019: ЛЧ, Шахтер – Динамо З. 2:2
- 2019: ЛЧ, Динамо З. – Шахтер 3:3
- 2019: ЛЧ, Манчестер Сити – Шахтер 1:1
Роберто Де Дзерби, Италия (3 победы, 1 ничья, 1 поражение)
- 2021: ЛЧ, Генк – Шахтер 1:2
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Генк 2:1
- 2021: ЛЧ, Монако – Шахтер 0:1
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако 2:2
- 2021: ЛЧ, Шериф – Шахтер 2:0
Игор Йовичевич, Хорватия (1 победа, 3 ничьи, 1 поражение)
- 2022: ЛЧ, РБ Лейпциг – Шахтер 1:4
- 2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик 1:1
- 2022: ЛЧ, Реал – Шахтер 2:1
- 2022: ЛЧ, Шахтер – Реал 1:1
- 2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер 1:1
Марино Пушич, Босния и Герцеговина (2 победы, 1 ничья, 2 поражения)
- 2023: ЛЧ, Барселона – Шахтер 2:1
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Барселона 1:0
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен 1:0
- 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер 5:3
- 2024: ЛЕ, Шахтер – Марсель 2:2
Арда Туран, Турция (3 победы, 2 ничьи)
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес 6:0
- 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер 0:0
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0
Итальянец Невио Скала и голландец Патрик Ван Леувен не сыграли 5 еврокубковых матчей.
Общая статистика иностранных тренеров Шахтера в первых 5 еврокубковых матчах
- Паулу Фонсека: 4-1-0
- Арда Туран: 3-2-0
- Мирча Луческу: 3-1-1
- Роберто Де Дзерби: 3-1-1
- Бернд Шустер: 2-1-2
- Марино Пушич: 2-1-2
- Луиш Каштру: 1-3-1
- Игорь Йовичевич: 1-3-1
