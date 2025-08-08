Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати

Именитая американка в двух сетах потерпела поражение от Джессики Бузас Манейро

ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 643) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В матче 1/64 финала 45-летняя американка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 51) за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Винус провела третий матч в 2025 году. В конце июля она выступила на пятисотника в Вашингтоне, где добралась до второго раунда.

Следующей оппоненткой Бузас Манейро будет 21-я сеяная Лелйа Фернандес (Канада, WTA 24).

