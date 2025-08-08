ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
Именитая американка в двух сетах потерпела поражение от Джессики Бузас Манейро
Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (WTA 643) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В матче 1/64 финала 45-летняя американка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 51) за 1 час и 28 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Винус Уильямс (США) [WC] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 4:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Винус провела третий матч в 2025 году. В конце июля она выступила на пятисотника в Вашингтоне, где добралась до второго раунда.
Следующей оппоненткой Бузас Манейро будет 21-я сеяная Лелйа Фернандес (Канада, WTA 24).
