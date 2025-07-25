Винус Уильямс потерпела поражение в 1/8 финала пятисотника в Вашингтоне

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В матче 1/8 финала именитая американка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Френх (WTA 24) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала

Винус Уильямс (США) – Магдалена Френх (Польша) [5] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Винус на старте пятисотника одержала победу над Пейтон Стернс. В последний раз она выигрывала минимум два матча подряд на тысячнике в Цинциннати в 2019 году.

Уильямс-старшая в Вашингтоне также выступила в парном разряде, где вместе с Хейли Баптист добралась до четвертьфинала и уступила на супертай-брейке тандему Тейлор Таунсенд / Чжан Шуай.

Френх в Вашингтоне стартовала с победы над украинкой Юлией Стародубцевой. В четвертьфинале Магдалена поборется против третьей сеяной Елены Рыбакиной.