Уильямс-старшая с уверенной победы стартовала на турнире в Вашингтоне

Американская теннисистка Винус Уильямс с уверенной победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

В первом раунде 45-летняя американка в двух сетах нанесла поражение своей соотечественнице Пейтон Стернс (WTA 35) за 1 час и 37 минут.

Винус продемонстрировала мощную подачу – 9 эйсов, оформила в течении матча шесть брейков и закрыла 23-летнюю соперницу.

WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Пейтон Стернс (США) – Винус Уильямс (США) [WC] – 6:3, 6:4

Семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде провела первый официальный поединок за 16 месяцев!

Следующей соперницей Винус будет польская теннисистка Магдалена Френх (WTA 24), получившая пятый номер турнирного посева.

Уильямс-старшая также играет в паре с Хейли Баптист. На старте они разгромили дуэт Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгуну (США) и вышли на Тейлор Таунсенд / Чжан Шуай.