Уильямс-старшая с уверенной победы стартовала на турнире в Вашингтоне
45-летняя американка в двух сетах нанесла поражение своей соотечественнице Пейтон Стернс
Американская теннисистка Винус Уильямс с уверенной победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США.
В первом раунде 45-летняя американка в двух сетах нанесла поражение своей соотечественнице Пейтон Стернс (WTA 35) за 1 час и 37 минут.
Винус продемонстрировала мощную подачу – 9 эйсов, оформила в течении матча шесть брейков и закрыла 23-летнюю соперницу.
WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала
Пейтон Стернс (США) – Винус Уильямс (США) [WC] – 6:3, 6:4
Семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде провела первый официальный поединок за 16 месяцев!
Следующей соперницей Винус будет польская теннисистка Магдалена Френх (WTA 24), получившая пятый номер турнирного посева.
Уильямс-старшая также играет в паре с Хейли Баптист. На старте они разгромили дуэт Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгуну (США) и вышли на Тейлор Таунсенд / Чжан Шуай.
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