45-летняя Винус в Вашингтоне провела и выиграла первый парный матч с 2022

45-летняя именитая Винус Уильямс – старшая сестра Серены Уильямс – успешно стартовала в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде легендарная американка вместе со своей соотечественницей Хейли Баптист в двух сетах уверенно одолели тандем Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгуну (США) за 1 час и 13 минут.

WTA 500 Вашингтон. Пары. Хард, 1/8 финала

Хейли Баптист (США) / Винус Уильямс (США) [WC] – Эжени Бушар (Канада) / Клерви Нгуну (США) [WC] – 6:3, 6:1

Для Винус это был первый парный матч с 2022 года. Винус впервые сыграла в одном дуэте с Хейли.

Уильямс-старшая проводит первый турнир с марта 2024 года. В ночь на 23 июля Винус сыграет с Пейтон Стернс в поединке первого круга одиночного разряда пятисотника в Вашингтоне.

Винус и Хейли в четвертьфинале Вашингтона поборются либо против Кристины Букши и Николь Мелихар, либо против Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай.

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