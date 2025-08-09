МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году.

«Тогда я вывел «Карпаты» в полуфинал Кубка Украины, мы шли в УПЛ на 3 месте. Но, к сожалению, в команду пришли аферисты, которые почувствовали, что здесь можно заработать.

Мне не давали возможности работать, три месяца не платили зарплату. Помню, что в Эмиратах вы выиграли международный турнир, дали призовых 60 тысяч долларов, а их сразу забрали со словами: «Нам надо за что-то билеты домой купить», – вспомнил Маркевич.

