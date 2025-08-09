Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 01:17 |
Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

09 августа 2025, 01:17 |
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году.

«Тогда я вывел «Карпаты» в полуфинал Кубка Украины, мы шли в УПЛ на 3 месте. Но, к сожалению, в команду пришли аферисты, которые почувствовали, что здесь можно заработать.

Мне не давали возможности работать, три месяца не платили зарплату. Помню, что в Эмиратах вы выиграли международный турнир, дали призовых 60 тысяч долларов, а их сразу забрали со словами: «Нам надо за что-то билеты домой купить», – вспомнил Маркевич.

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
