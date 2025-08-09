Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 02:12
Жорже Мендеш нашел для Лунина новый чемпионат

Агент советует украинцу переехать в Турцию

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации СМИ, агент Лунина Жорже Мендеш продолжает искать Андрею новый клуб. Португальский специалист советует украинцу обратить внимание на турецкую Суперлигу, откуда долгое время есть интерес от «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
