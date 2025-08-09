Жорже Мендеш нашел для Лунина новый чемпионат

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации СМИ, агент Лунина Жорже Мендеш продолжает искать Андрею новый клуб. Португальский специалист советует украинцу обратить внимание на турецкую Суперлигу, откуда долгое время есть интерес от «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.