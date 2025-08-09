Звезда Реала: «Хаби Алонсо хочет очень много...»

Звездный хавбек «Реала» Федерико Вальверде высказался о работе с новым тренером клуба Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо хочет очень много тактической игры, особенно, что бы мы упорно работали над прессингом. Мы также стали лучше друг друга понимать, много контролируем мяч.

Мы работаем над единством в атаке и нападении», – сказал Федерико.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.