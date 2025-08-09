Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звезда Реала: «Хаби Алонсо хочет очень много...»
Испания
09 августа 2025, 00:40
Звезда Реала: «Хаби Алонсо хочет очень много...»

Федерико Вальверде о работе с новым тренером

Звезда Реала: «Хаби Алонсо хочет очень много...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Звездный хавбек «Реала» Федерико Вальверде высказался о работе с новым тренером клуба Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо хочет очень много тактической игры, особенно, что бы мы упорно работали над прессингом. Мы также стали лучше друг друга понимать, много контролируем мяч.

Мы работаем над единством в атаке и нападении», – сказал Федерико.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Федерико Вальверде Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
