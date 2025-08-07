ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы
Первый матч Q3 Лиги Европы состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву
7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Горняки сыграют в третьем комплекте формы. Пресс-служба клуба показала, как она выглядит.
Ответная игра между Панатинаикосом и Шахтером запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.
