7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки сыграют в третьем комплекте формы. Пресс-служба клуба показала, как она выглядит.

Ответная игра между Панатинаикосом и Шахтером запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы