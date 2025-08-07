Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы
Лига Европы
07 августа 2025, 19:31 |
378
0

ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы

Первый матч Q3 Лиги Европы состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

07 августа 2025, 19:31 |
378
0
ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы
ФК Шахтер

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки сыграют в третьем комплекте формы. Пресс-служба клуба показала, как она выглядит.

Ответная игра между Панатинаикосом и Шахтером запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

ВИДЕО. Шахтер сыграет против Панатинакиоса в третьем комплекте формы

По теме:
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
видео Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы игровая форма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06 августа 2025, 19:39 8
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07 августа 2025, 08:37 1
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Футбол | 07.08.2025, 12:10
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:52
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Стало известно, сколько Шахтер заработал на аренде игрока в клуб Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем