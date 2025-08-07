ОСАКА: «Честно? Чувствую себя немного бабушкой, если говорить откровенно»

Японская теннисистка Наоми Осака на пресс-конференция прокомментировала выход в финал хардового турнира WTA 1000 в Монреале после победы над Кларой Таусон:

– Наоми, поздравляем с выходом в финал в Монреале. Какие эмоции испытываете?

– Спасибо. Честно говоря, я очень счастлива… и немного сонная. Это все, о чем могу думать сейчас. Но я взволнована возможностью сыграть свой первый большой хардовый финал после возвращения.

– Ты вела 6:2, 4:2, а потом что случилось?

– Жизнь… я не знаю. Она отличная теннисистка, и, мне кажется, если дать ей хоть малейшую возможность, она этим воспользуется. Хотя я тоже играла хорошо. Она просто очень хорошо принимает, и это создает дополнительное давление, чтобы удерживать подачу.

– Завтра ты сыграешь с молодой теннисисткой, у которой будет поддержка трибун. Она прошла по сетке, совершив немало сенсаций. Как ты смотришь на предстоящий финал?

– Честно, я пока особо не думаю об этом. Просто стараюсь как можно лучше восстановиться. Я, конечно, смотрела ее матч сегодня, потому что они играли перед нами. Меня впечатлило, как спокойно она себя вела. Кажется, она отыграла матчбол – да? Да, был. Это очень впечатляюще для 18-летней. Круто, что она делает это на домашнем турнире.

– В одном интервью 4-летней давности она называла тебя своим кумиром…

– О, Боже… Я в шоке! Это очень мило. Похоже, мне нужно завтра вести себя особенно хорошо – не могу позволить, чтобы она разочаровалась во мне. Забавно, я смотрела ее по ТВ и подумала: «Это моя маленькая копия» – у нас одинаковые синие платья, пучки… Я действительно польщена. Всегда говорила, что хотела бы сыграть с кем-то, кто на меня равняется. И вот – это случается гораздо раньше, чем я ожидала.

– Возможно, я ошибаюсь, но казалось, ты пытаешься снизить ожидания от себя на этом турнире. Это так? И для кого ты это делаешь – для себя или для других?

– Я всем говорю – иду матч за матчем. Победы просто сами по себе привели меня сюда. Я тот человек, который любит учиться после каждого матча. И я уже сыграла с очень сильными соперницами. Так что я за это благодарна. А по поводу ожиданий… да, я говорила, что не хочу многого ожидать от себя сейчас. Просто стараюсь наслаждаться этим путешествием. Поэтому даже забавно, что я уже здесь, в финале.

– Завтра тебе предстоит сыграть третий матч за три дня. Ты говоришь, что гордишься своей физической формой. Есть ли переживания по этому поводу?

– Честно? Чувствую себя немного бабушкой, если говорить откровенно. Но вообще, я всегда быстро восстанавливаюсь – это одно из моих сильных качеств. И я тот тип игрока, которому становится легче, чем больше матчей я играю. Сейчас чувствую себя хорошо, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы сыграть с подростком – у нее-то точно энергии будет полно!

В ночь на 8 августа Осака поборется за трофей канадского тысячника против Виктории Мбоко. Решающий поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.