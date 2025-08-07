Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
WTA
07 августа 2025, 16:46 |
148
0

Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале

Поединок состоится 8 августа и начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву

07 августа 2025, 16:46 |
148
0
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

8 августа, в финале престижного турнира в Монреале, между собой сыграют Виктория Мбоко (WTA 85) и Наоми Осака (WTA 49).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Виктория Мбоко

От молодой канадской спортсменки можно было ждать прорыва на этом турнире, и она точно смогла порадовать своих фанатов. А ведь на старте сезона Мбоко была 333-й в рейтинге, ее точно никто не знал. У теннисистки есть пять выигранных титулов ITF, хотя их и близко нельзя сравнивать с финалом Монреаля.

Нельзя сказать, что у Мбоко была легкая сетка, она прошла австралийку Кимберли Биррелл – 7:5, 6:3, известную американку Софию Кенин – 6:2, 6:3, чешку Марию Боузкову – 1:6, 6:3, 6:0. Потом была победа над самой Коко Гауфф – 6:1, 6:4, а в четвертьфинале разобралась с испанкой Бузас Манейро – 6:4, 6:2. Невероятно сложным выдался полуфинал против Рыбакиной, где Мбоко провалила первую партию – 1:6, но потом взяла два сета – 7:5, 7:6, причем в третьем удалось отыграть один матчбол.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Наоми Осака

К матчам Осаки всегда есть интерес, все-таки спортсменку хорошо знают во всем мире, экс-первая ракетка пытается снова вернуться в число сильнейших. Пока турнир в Монреале однозначно лучший после возвращения из декрета. За весь свой путь здесь Наоми отдала только одну партию, но тот матч во втором круге против «нейтралки» Самсоновой был самым сложным, так как пришлось отыграть три матчбола.

Если брать известных соперниц, Осака неожиданно легко прошла Остапенко – 6:2, 6:4, Севастову – 6:1, 6:0, Свитолину – 6:2, 6:2. В полуфинале против Таусон пришлось отыграть два сетбола на тай-брейке, но все-таки японка закрыла матч в двух партиях 6:2, 7:6. Опыт больших финалов у Наоми богатый, что должно стать преимуществом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Прогноз

Сложно было спрогнозировать такой финал, однако, афиша интересная, встречаются восходящая звезда против живой легенды. Обе теннисистки на этом турнире отыгрывали матчболы, характера им точно не занимать.

Я жду сложного матча, как не крути, на кону титул. Осака небольшой фаворит, хотя Мбоко уже точно никого не боится. Ранее спортсменки между собой никогда не играли. Весьма перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Виктория Мбоко
08.08.2025 -
01:00
Наоми Осака
Тотал больше 20.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
Монако – Интер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
«Не в лучшем настроении». Мбоко прокомментировала победу над Рыбакиной
Виктория Мбоко Наоми Осака WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07 августа 2025, 08:37 1
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 5
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 10:47
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
Теннис | 07.08.2025, 14:56
Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем