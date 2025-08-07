8 августа, в финале престижного турнира в Монреале, между собой сыграют Виктория Мбоко (WTA 85) и Наоми Осака (WTA 49).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Виктория Мбоко

От молодой канадской спортсменки можно было ждать прорыва на этом турнире, и она точно смогла порадовать своих фанатов. А ведь на старте сезона Мбоко была 333-й в рейтинге, ее точно никто не знал. У теннисистки есть пять выигранных титулов ITF, хотя их и близко нельзя сравнивать с финалом Монреаля.

Нельзя сказать, что у Мбоко была легкая сетка, она прошла австралийку Кимберли Биррелл – 7:5, 6:3, известную американку Софию Кенин – 6:2, 6:3, чешку Марию Боузкову – 1:6, 6:3, 6:0. Потом была победа над самой Коко Гауфф – 6:1, 6:4, а в четвертьфинале разобралась с испанкой Бузас Манейро – 6:4, 6:2. Невероятно сложным выдался полуфинал против Рыбакиной, где Мбоко провалила первую партию – 1:6, но потом взяла два сета – 7:5, 7:6, причем в третьем удалось отыграть один матчбол.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Наоми Осака

К матчам Осаки всегда есть интерес, все-таки спортсменку хорошо знают во всем мире, экс-первая ракетка пытается снова вернуться в число сильнейших. Пока турнир в Монреале однозначно лучший после возвращения из декрета. За весь свой путь здесь Наоми отдала только одну партию, но тот матч во втором круге против «нейтралки» Самсоновой был самым сложным, так как пришлось отыграть три матчбола.

Если брать известных соперниц, Осака неожиданно легко прошла Остапенко – 6:2, 6:4, Севастову – 6:1, 6:0, Свитолину – 6:2, 6:2. В полуфинале против Таусон пришлось отыграть два сетбола на тай-брейке, но все-таки японка закрыла матч в двух партиях 6:2, 7:6. Опыт больших финалов у Наоми богатый, что должно стать преимуществом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Прогноз

Сложно было спрогнозировать такой финал, однако, афиша интересная, встречаются восходящая звезда против живой легенды. Обе теннисистки на этом турнире отыгрывали матчболы, характера им точно не занимать.

Я жду сложного матча, как не крути, на кону титул. Осака небольшой фаворит, хотя Мбоко уже точно никого не боится. Ранее спортсменки между собой никогда не играли.