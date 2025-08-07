МБОКО: После падения у меня упал настрой, плюс она продолжала играть сильно

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко на пресс-конференции прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в матче 1/2 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

– Виктория, что у тебя сейчас на уме?

– Да, это безумная ночь для меня. Мой первый финал турнира категории WTA 1000 – невероятно даже просто думать об этом. Я просто очень счастлива быть здесь и разделить этот момент со всеми канадскими болельщиками, которые пришли нас поддержать.

– Как твое запястье?

– Сейчас гораздо лучше. Конечно, когда я упала во время матча, было много эмоций, адреналина, и тогда болело довольно сильно. Но теперь все подуспокоилось. Сегодня просто хорошо отдохну и позабочусь о нем.

– Как тебе удалось вернуться в игру после первого сета?

– Елена играла просто великолепно, и у меня не было особо времени подумать, как изменить свою игру. Но я решила, что хочу остаться в борьбе, хочу вернуть как можно больше мячей в корт, несмотря на ее мощные удары. Такая установка в голове очень помогла во втором сете – особенно на трудных очках.

– Толпа явно была на твоей стороне. Это повлияло?

– Конечно. Каждый день я благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они мне дают. Играть дома – это всегда преимущество, когда вокруг тебя люди, которые подбадривают в тяжелые моменты. Я чувствую себя по-настоящему счастливой и благословленной, что у меня есть такая поддержка.

– Чем ты гордишься больше всего в своей игре сегодня?

– Тем, что смогла собраться в третьем сете. После падения у меня упал настрой, плюс она продолжала играть очень сильно. Но я рада, что сохранила самообладание, была терпеливой в нужные моменты и сумела вернуться в игру, даже после матчбола. Это дорогого стоит.

– На тай-брейке был розыгрыш на 25 ударов, ты его проиграла, но потом не отдала ни одного очка. Ты можешь почувствовать уверенность, даже проиграв очко?

– Да, особенно на тай-брейке, когда каждый мяч на вес золота. Я старалась сосредоточиться на том, чтобы вернуть как можно больше мячей и бороться до конца. Очень важно было оставаться спокойной, потому что в прошлом я иногда паниковала в таких ситуациях. А сегодня я сознательно заставляла себя оставаться в моменте, забывать предыдущие розыгрыши и фокусироваться только на следующем.

– Ты уже представляешь, как поднимаешь над головой трофей? Вспоминаешь, как это сделала Бьянка?

– Честно говоря, до этого момента я даже не думала об этом. Конечно, у меня есть шанс завоевать этот красивый трофей, но впереди еще один матч. Я всегда стараюсь быть в настоящем моменте, не думать о финале заранее. Хотя, конечно, это – та картина, которую я бы хотела увидеть. Ради этого я и играю.

– Последний вопрос: что ты почувствовала, когда выиграла матч?

– На матчболе я, конечно, немного нервничала. Но когда я выиграла последнее очко – я не могла поверить. Были моменты, когда казалось, что матч уходит, она доминировала. Но пройти через все это и победить – невероятное ощущение.

В ночь на 8 августа Мбоко поборется за трофей канадского тысячника против Наоми Осаки. Решающий поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.