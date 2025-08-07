Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
07 августа 2025, 18:26 | Обновлено 07 августа 2025, 18:28
380
0

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду

Фаворитом на победу является Усман Дембеле

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч после обнародования номинантов на награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал GiveMeSport обновил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

7 августа французский журнал France Football обнародовал список номинантов на престижную индивидуальную награду.

После этого был обновлен рейтинг фаворитов на «Золотой мяч». Лидером является Усман Дембеле из «ПСЖ», вторая строчка за Ламином Ямалем из каталонской «Барселоны». Тройку закрывает Витиняь из все того же «ПСЖ». Четвертым стал Рафинья, а пятерку закрыл Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 4. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 6. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
  • 7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • 8. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • 10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что Месси и Роналду снова не выиграют «Золотой мяч».

Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
