Эпоха окончена. Месси и Роналду снова не выиграют Золотой мяч

В списке из 30 игроков, которые номинированы на Золотой мяч, снова не будет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Второй год кряду действующие легенды не смогут претендовать на престижную награду.

Роналду успешно выступает за Аль-Наср в Саудовской Аравии, а Месси играет за Интер Майами в МЛС. Оба через год планируют сыграть на чемпионате мира.

Роналду и Месси на двоих имеют 13 Золотых мячей (5 у Кришиану и 8 у Лионеля).

Интересно, что Родри, который завоевал трофей в прошлом году, не попал в список номинантов.