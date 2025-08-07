Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 17:59 | Обновлено 07 августа 2025, 18:09
Эпоха окончена. Месси и Роналду снова не выиграют Золотой мяч

Второй год подряд две легенды даже не номинированы на трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

В списке из 30 игроков, которые номинированы на Золотой мяч, снова не будет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Второй год кряду действующие легенды не смогут претендовать на престижную награду.

Роналду успешно выступает за Аль-Наср в Саудовской Аравии, а Месси играет за Интер Майами в МЛС. Оба через год планируют сыграть на чемпионате мира.

Роналду и Месси на двоих имеют 13 Золотых мячей (5 у Кришиану и 8 у Лионеля).

Интересно, что Родри, который завоевал трофей в прошлом году, не попал в список номинантов.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
DaVinci
Взагалі тупо було писати про Родрі
ivankondrat96
Та досить вже з них) 
