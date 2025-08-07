Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший призер УПЛ поможет в Кубке Украины любителям из Кировоградщины
07 августа 2025, 17:08
Бывший призер УПЛ поможет в Кубке Украины любителям из Кировоградщины

«Новоукраинка» усилилась опытным нападающим

Металіст-1925. Віталій Пономарь

Как стало известно Sport.ua, 35-летний форвард Виталий Пономарь, известный по выступлениям за «Александрию» (с 15 голами четвертый бомбардир клуба в УПЛ) и «Металлист 1925», готовится сыграть в Кубке Украины за «Новоукраинку» из Кировоградской области.

Воспитанник купянского футбола провел последний официальный матч еще в августе 2023 года, когда сыграл за «Диназ» в Первой лиге. Всего же на профессиональном уровне Пономарь провел 373 матча и забил 79 мячей. По итогам сезона 2018/19 нападающий стал с «Александрией» бронзовым призером УПЛ.

Среди других игроков дебютанта Кубка Украины стоит отметить 46-летнего центрального защитника Александра Тарасенко. Он выступал в Первой лиге за «Николаев», «ИгроСервис», «Александрию» и «Нефтяник-Укрнафту».

Добавим, что матч с участием «Новоукраинки» откроет программу предварительного раунда Кубка Украины. Уже завтра, 8 августа, команда сыграет в Запорожье с местным клубом IRON. Начало игры – в 12:30.

инсайд Виталий Пономарь Александрия трансферы свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
